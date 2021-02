Im Vergleich zum Vorjahr ist die NO2-Konzentration an der Messstelle Weinsberger Straße Ost in Heilbronn im Jahresmittel um 30 Prozent auf 32 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zurückgegangen. Foto: Armin Guzy

Von Falk-Stéphane Dezort

Heilbronn. Fast flächendeckend in ganz Baden-Württemberg konnten im zurückliegenden Jahr die Grenzwerte für saubere Luft eingehalten werden. Das geht aus den vorläufigen Luftqualitätsmessungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) zu den Jahresmittel-werten für Stickstoffdioxid (NO2) hervor. Und auch in Heilbronn konnten die Werte eingehalten werden. Nur in Stuttgart und Ludwigsburg liegt das Jahresmittel oberhalb der Grenze.

"Wir sind sehr froh, dass wir die Unterschreitung des Grenzwertes jetzt schwarz auf weiß haben", sagt Christiane Ehrhardt, Leiterin des Amts für Straßenwesen in Heilbronn, auf RNZ-Anfrage. Aber man werde sich jetzt auch nicht auf den "niedrigen Werten ausruhen, sondern weiter an der Umsetzung der geplanten umwelt- und verkehrspolitischen Maßnahmen arbeiten". Das Ziel sei eine dauerhafte Verbesserung der Luftqualität.

Sie wisse aber auch, dass es sich 2020 um "ein Ausnahmejahr" gehandelt hat. Denn nach dem Lockdown im Frühjahr betrug das Verkehrsaufkommen an vielen Heilbronner Straßen nur noch 90 Prozent der Vorkrisenwerte. "Gründe hierfür sind mehr Homeoffice und damit ein geringerer Berufsverkehr in den Spitzenzeiten sowie wegfallende Dienstfahrten aufgrund des verstärkten Einsatzes von Video- und Telefonkonferenzen." Um diese Effekte nach dem Ende der Corona-Pandemie auszugleichen, werde man weiter "konsequent an der Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans und unseres neuen Mobilitätskonzepts Heilbronn 2030 arbeiten".

Darüber hinaus gelte es auch, dem zukünftigen Verkehr entgegenzuwirken. Denn: "Alle Verkehrsprognosen auf Bundes- und Landesebene gehen unabhängig von der aktuellen Situation von einem zusätzlichen Verkehrswachstum in den kommenden Jahren aus", sagt Ehrhardt. Dies sorge für steigende Emissionen. "Wenn diese Fahrten alle mit dem eigenen Auto stattfinden würden, wären das schlechte Nachrichten für die Luftreinhaltung und den Klimaschutz." Daher habe man sich als Ziel gesetzt, dass in Heilbronn zukünftig jede zweite Fahrt mit dem Fahrrad, mit Bus und Bahn oder zu Fuß getätigt werden soll.

"Noch vor wenigen Jahren war Baden-Württemberg Schlusslicht", sagte Verkehrsminister Winfried Hermann. "Nur noch an drei Messstellen und 800 Metern Straße werden die NO2-Grenzwerte überschritten. Dies ist der Erfolg einer Luftreinhaltepolitik mit langem Atem." Zusammen mit Kommunen und Regierungspräsidien habe man "ein angepasstes Bündel Maßnahmen umgesetzt: Von Tempobeschränkungen bis zur Filtersäule, vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs bis zur Fahrzeugflottenmodernisierung", für die Gesundheit der Bürger.

Im Jahr 2017 war dieser Grenzwert noch in 18 Städten in Baden-Württemberg überschritten worden. 2019 waren es nur noch vier. 2020 konnte diese positive Entwicklung fortgesetzt werden. Der zulässige Grenzwert für die Belastung mit Stickstoffdioxid liegt für das Jahresmittel bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (μg/m³). Von 2019 auf 2020 sind an der Weinsberger Straße Ost in Heilbronn die NO2-Konzentrationen um 30 Prozent von 47 auf 32 μg/m³, am Friedrichsring in Mannheim um 19 Prozent von 42 auf 34 μg/m³ und in der Lederstraße Ost in Reutlingen um 24 Prozent von 46 auf 35 μg/m³ gesunken.

Die besonders starken Rückgänge seien in Teilen auch auf den rückläufigen Verkehr im Zuge der Corona-Pandemie zurückzuführen. "Das zeigt: Weniger Verkehr ist gut für die Luft. Wir zeigen damit auch den Verwaltungsgerichten, dass unsere Planungen und Prognosen belastbar waren", führte Hermann weiter aus. Man werde die Bemühungen in diesem Jahr fortsetzen, um 2021 auch bei den verbliebenen Straßenabschnitten ans Ziel zu kommen.

Die vorläufigen Ergebnisse werden momentan ausführlich kontrolliert. Eingeschlossen sind Betrachtungen zur Repräsentativität der verkehrsnahen Messungen für mindestens 100 Meter. Endgültige, qualitätsgesicherte Messwerte werden in den nächsten Tagen erwartet.

Info: Alle Werte im Überblick gibt es im Internet unter www.lubw.baden-wuerttemberg.de/luft/stickstoffdioxid