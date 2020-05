Heidelberg. (rnz) Auf dem Weg der Luftreinhaltung muss die Stadt Heilbronn weitere Schritte unternehmen. "Wir haben schon einiges getan, wir werden auch noch einen Zahn zulegen", kündigte Oberbürgermeister Harry Mergel nun gegenüber dem Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer bei einem Termin in Heilbronn an. In wenigen Tagen wird das Regierungspräsidium Stuttgart den Entwurf der zweiten Fortschreibung des Luftreinhalteplans zur Minderung der Stickstoffdioxid-Belastung (NO2) in Heilbronn veröffentlichen – für die Stadt wird es dann ernst, denn wenn die Maßnahmen nicht greifen, drohen ab 1. Februar 2021 Fahrverbote.

Die Stadt liegt noch immer über dem NO2–Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. "Es ist aber so, dass sich dieser Wert seit Jahren verbessert hat: So waren 2015 noch 64 und 2018 noch 52 Mikrogramm pro Kubikmeter zu verzeichnen", erläuterte OB Mergel. Es fehle jedoch noch ein Stück, um den Jahresgrenzwert einzuhalten, wofür weitere Anstrengungen unternommen werden müssten.

Hintergrund > Der Luftreinhalteplan der Stadt Heilbronn umfasst im Entwurf der 2. Fortschreibung als optionale Maßnahme ein streckenbezogenes Fahrverbot ab 1. Februar 2021 auf einzelnen Streckenabschnitten in der Innenstadt. Dies würde alle Fahrzeuge betreffen, die die Abgasnorm Euro 6/VI nicht erfüllen. Wird der Jahresmittelwert 2020 jedoch eingehalten, werde von Fahrverboten abgesehen, erklärte Regierungspräsident Reimer – allerdings nur auf den Abschnitten, auf denen die NO2-Konzentration unterhalb des Grenzwerts liegt. Im Falle eines Fahrverbots sind zunächst großzügige Ausnahmen über zwei Jahre für Anwohner, Lieferverkehr und Kundschaft von Innenstadt-Geschäften vorgesehen. (rnz)

Zur positiven Entwicklung beigetragen hat laut Mergel auch die Ausweisung der wichtigsten Innenstadt-Straßen mit Tempo 40. Zudem seien für die nördliche Innenstadt Regeln erlassen worden, die auch ein privilegiertes Parken für E-Fahrzeuge auf Parkplätzen ohne Ladesäule beinhalten. "Damit betreten wir landesweit Neuland", betonte Mergel. Zudem habe die Investition in das neue Stadtbahnnetz einen wichtigen Beitrag geleistet. "Wir wollen saubere Luft überall in Heilbronn und natürlich wollen und müssen wir den gesetzlichen Grenzwert einhalten", sagte Mergel.

Neben Temporeduzierungen auf 40 Stundenkilometer will die Stadt nun mit weiteren sieben Maßnahmen aus dem Luftreinhalteplan Heilbronn die Sticksoffdioxid-Belastung verringern. "Umweltsensitive Verkehrssteuerung" heißt dabei ein Schlagwort, das die Lenkung des Verkehrs vorbei an belasteten Stellen beinhaltet. Neben neuen Luftfiltersäulen in der Weinsberger Straße wird ein Lkw-Durchfahrtsverbot durch Heilbronn zwischen den Autobahnen 81 und 6 eingeführt. Schließlich zählt die bereits abgeschlossene Stadtbahn, eine Tangential-Linie im Busverkehr und die geplante Vorfahrt für Busse an vielen Kreuzungen sowie ein aktives Neubürgermarketing zu den wichtigen Bestandteilen der Heilbronner Strategie.

"Einen sehr wichtigen Beitrag aber können die Autofahrer selbst beisteuern: Sie könnten ihre Dieselfahrzeuge der Euro Schadklasse 5 nachrüsten", sagte Mergel, und auch Reimer betonte die Bedeutung dieser Möglichkeit: "Hardware-nachgerüstete Pkw sind von den Verkehrsverboten generell befreit." Je mehr dies genutzt werden, desto besser würden sich die NO2-Werte entwickeln.

Aufgrund des umfangreichen Maßnahmenkatalogs sieht OB Mergel "die berechtigte Hoffnung", den Grenzwert noch 2020 auch ohne Fahrverbote erreichen zu können. Andernfalls wäre von einem bei Misserfolg zu verhängenden Verbot zunächst grundsätzlich das Tempo-40-Netz betroffen. "Wir werden alles daransetzen, diese Entwicklung zu verhindern", sagte Mergel. Schließlich wollen "wir eine lebenswerte Stadt Heilbronn, in der die Menschen gerne leben. Für uns ist die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger oberste Maxime."