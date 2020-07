Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Aus der Not eine Tugend oder auch eine Attraktion zu machen, das ist in Heilbronn geglückt – dank Corona. "In der Zeit des Lockdowns haben wir das kulturelle und gesellige Leben in der Stadt schmerzlich vermisst. Deshalb wollen wir diesen Sommer zum Kultursommer machen und den Menschen mit Livemusik, Theater, Lesungen, Kleinkunst und mit persönlicher Begegnung eine Freude machen", sagte Oberbürgermeister Harry Mergel zum Start der Sommerveranstaltungsreihe "Heilbronn ist Kult", und: "Wir wollen den Künstlerinnen und Künstlern endlich wieder eine Bühne geben." Auf dieses Anfangs-Statement folgte jetzt im Kulturausschuss ein weiteres. Kulturbürgermeisterin Agnes Christner sagte, "Heilbronn ist Kult" sei so gut angekommen und angenommen worden, dass man überlege, daraus eine Fortsetzungsgeschichte zu machen.

Genaue Zuschauerzahlen gibt es noch nicht, sie sind nicht exakt zu ermitteln, weil nicht alle Veranstaltungen nur über das Ticket-System besucht werden konnten. Aber die von der Pressestelle der Stadt angegebene Zahl von 4500 bis 5000 erscheint realistisch, ebenso wie die Feststellung, dass alle Veranstaltungen ausverkauft waren.

Dabei ist man gerade erst in der Halbzeit: Die Sommerreihe soll bis Mitte September gehen. Ob es dann bei den dafür angesetzten 100.000 Euro bleiben wird? "Die Gesamtkosten sind kalkuliert, und zunächst ist ein Budget in Höhe von rund 100.000 Euro vorgesehen. Da es sich um eine auch durchaus dynamische Programmreihe handelt, ist das Budget durch weitere Veranstaltungstermine oder auch gegebenenfalls weitere Veranstaltungsstätten anzupassen", heißt es dazu vonseiten der Stadt.

Die positiven Nebeneffekte sind schon sichtbar: Der Deutschhof als "Spielstätte" zeigt seine lange missachteten Qualitäten. Er wird bestens angenommen, und Heilbronn erlebt, wie vielfältig doch die Kunstszene ist, auch weil es nicht immer "große Kunst" sein muss. Ein Zweck der Veranstaltungsreihe ist, Künstlern der etablierten wie der freien Szene nicht nur eine Bühne zu geben, sondern auch Verdienstmöglichkeiten, und sie aus dem Corona-Loch zu holen.

Dazu allerdings hört man Unterschiedliches. Auf Nachfrage bei der Stadt heiß es, dass über Honorare nicht gesprochen werde, sie seien aber "angemessen". Aber was ist "angemessen"? Es ist ein dehnbarer Begriff, auch dahingehend, dass es einen Unterschied macht, ob engagierte Laien auf der Bühne Programm machen, oder gestandene Künstler mit hohem Anspruch und einer ebensolchen Ausbildung. Wenn dann Angehörige der letzteren Gruppe mit einem Drittel dessen "entlohnt" werden, was sie sonst mindestens erhalten, dann ist das eben nicht "angemessen", sondern eine Form von Zwang, sich billig zu machen. Die Stadt sagt dazu: ".Alle Künstler, die bei ,Heilbronn ist Kult’ auftreten, erhalten eine Gage. Über Gagen wird immer Stillschweigen vereinbart. Die Gagenhöhe liegt im üblichen Bereich."

Es war fast bewundernswert, wie das federführende Schul- und Kulturamt das Veranstaltungsprogramm fast über Nacht aus dem Boden gestampft hat. Da war auch viel Flexibilität notwendig, aber die wird auch dann ihr Gutes haben, wenn es um die Gestaltung der zweiten Halbzeit geht. Der Kreis möglicher Mitwirkender ist auch dabei nicht festgeschrieben, Meldungen immer noch möglich. Die gute Nachricht ist ja auch, dass seit Juli 170 Personen an den Veranstaltungen teilnehmen können, zuvor lag die Begrenzung bei 99.

Der Eintritt bei den "Heilbronn ist Kult"-Veranstaltungen ist frei, Zutritt gibt es aber nur mit Tickets, die man online über die Homepage der Stadt buchen kann; die "Weiber" vom Theaterschiff am 30. Juli sind allerdings schon ausverkauft. Wer die Heilbronner Kultur trotzdem finanziell unterstützen will, kann einen Solidaritätsbutton für fünf Euro kaufen.