Heilbronn. (y) Heilbronn will ein Kernelement der Bundesgartenschau, die Erlebbarkeit des Neckars, "konsequent weiterentwickeln" und dafür nach ersten Schätzungen drei bis vier Millionen Euro ausgeben. Ein Entwurf dafür wurde bereits im Februar bei einem Architektenwettbewerb ausgewählt, doch der geplante Zeitpunkt der Umsetzung war durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ins Wanken gekommen. Nun aber wurden die Entwürfe dem Bau- und Umweltausschuss vorgestellt. Parallel soll im Haushaltsplanverfahren 2021/22 geklärt werden, wann welche Mittel zur Verfügung stehen. Werden die Ideen wie geplant umgesetzt, wird die "Stadt am Fluss" ein neues Profil gewinnen.

Mit dem Auftrag, Ideen für die Öffnung des östlichen Neckarufers in der Oberen Neckarstraße zu entwickeln, war die Stadt an drei Landschaftsarchitekturbüros herangetreten. Als Sieger der Mehrfachbeauftragung hat eine Jury im Februar das Büro Hink Landschaftsarchitektur GmbH mit Sitz in Schwaigern und Sindelfingen ausgewählt. Die Jury unter Vorsitz der Augsburger Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Professorin Bü Prechter schlägt nun vor, diesen Entwurf unter Berücksichtigung einiger Empfehlungen umzusetzen.

Der Entwurf des Büros Hink sieht eine "Promenade der drei Geschwindigkeiten" zwischen dem Marra-Haus und der Götzenturmbrücke vor. Dabei soll zum einen die durchgängige Verbindung auf der Oberen Neckartalstraße erhalten bleiben, zum anderen eine Promenade zum Flanieren entlang der Ufermauer entstehen. Als Abgrenzung zwischen den Bereichen würden die bestehende Baumreihe, weitere Anpflanzungen, Sitzgelegenheiten und weitere Elemente dienen, beispielsweise ein kleiner Spiel- und Aufenthaltsbereich. Neu hinzu käme ein Weg entlang der Wasserlinie mit Verweil- und Ruhezonen.

Der Entwurf sieht eine „Promenade der drei Geschwindigkeiten“ zwischen dem Marra-Haus und der Götzenturmbrücke vor. Visualisierung: Hink Landschaftsarchitektur GmbH

"Dieser neue Weg und die Zugänge dorthin, unter anderem über eine Sitztreppe am Götzenturmplatz, machen den besonderen Charme des Projekts aus", schwärmt Bürgermeister Wilfried Hajek. "Zugleich könnte die Dreigliedrigkeit der Planung zur Entspannung der Verkehrssituation in der Oberen Neckarstraße beitragen", sieht Hajek einen weiteren Vorteil in den Planungen des Büros Hink. Auch OB Mergel drängt trotz der befürchteten Einnahmeverluste durch die Corona-Pandemie im Haushalt auf die Verwirklichung der Ideen: "Dieses Projekt ist mir ein Herzensanliegen und ein weiterer Meilenstein im Stadtgestaltungsprozess", sagt er.

Erschlossen werden soll der neue Uferweg über eine barrierefreie Rampe sowie insgesamt vier Treppen, darunter die bestehende Freitreppe am Marra-Haus. Neu zu errichten wären außerdem zwei kleinere Treppen sowie eine großzügige Sitztreppe am Götzenturmplatz. Begrünt mit schattenspendenden japanische Blütenkirschen und Bändern aus Gräsern, soll die Treppe dann zum Verweilen am Anfangs- und Endpunkt der Promenade einladen. Am Abend und nachts sollen Lichtbänder die Treppe stimmungsvoll in Szene setzen. Die bestehende Treppe würde dafür abgerissen.

Der Uferweg sieht eine abwechslungsreiche Gestaltung vor: Mal ist er schmäler, mal breiter angelegt und teilweise aufgeweitet zu kleinen Plätzen. Sitzgelegenheiten bieten hier die Möglichkeit, sich zurückzuziehen.

Einbezogen in die Planung ist auch die Schiffsanlegestelle südlich der Götzenturmbrücke; diese würde über die weiter nördlich geplante neue Rampe zugänglich gemacht. Von der Verkaufsstelle aus würde der Weg direkt zum Schiff führen. Die bestehende Rampe am Schiffsanleger könnte zurückgebaut und die Böschung renaturiert werden. Die dortige Treppe soll hingegen erhalten bleiben, ebenso Ufermauer und Geländer.

Als zweiten Preisträger wählte die Jury den Entwurf des Büros Cornelia Biegert Landschaftsarchitektur GmbH in Bad Friedrichshall. Der dritte Preis ging an den Entwurf des Stuttgarter Büros Pfrommer + Roeder Freie Landschaftsarchitekten.

Die Aufgabenstellung an die Büros der Mehrfachbeauftragung war an mehrere Anforderungen geknüpft. So sollte etwa der barrierefreie Zugang des Ufers, unter anderem durch den Erhalt der Rampe am Marra-Haus, gewährleistet werden, der Kanulagerplatz an der Götzenturmbrücke und der Verkaufsstand der Personenschifffahrt Stumpf in unmittelbarer Nähe erhalten bleiben. Nicht angetastet werden sollte auch die bestehende Baumreihe in der Oberen Neckarstraße, und auf die Verkehrssituation war besondere Rücksicht zu nehmen.