Die Blütenpracht auf dem Buga-Gelände erstrahlt in vielerlei Farben. Morgen wird das Großereignis eröffnet. Foto: Buga

Heilbronn. (rnz) So ein Ereignis findet nicht alle Tage statt - und damit ist nicht der Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zur Eröffnung der Bundesgartenschau gemeint, sondern der ökumenische Gottesdienst in der Kilianskirche, der am Mittwoch, 17. April, ab 9.15 Uhr mit Frank Otfried July und Gebhard Fürst von zwei Bischöfen gehalten wird. Neben geladenen Gästen dürfen auch Interessierte teilnehmen - danach wird separiert.

Entgegen den Plänen und der Ankündigung von Oberbürgermeister Harry Mergel und Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas, eine große öffentliche Eröffnung für alle am Marktplatz zu veranstalten, wurde der Festakt auf den Platz vor der "experimenta" verlegt. Die Bevölkerung kann dann per Public Viewing die Eröffnung miterleben, die auf eine 16 Quadratmeter große Leinwand übertragen wird, und das - das hatte der OB vorab schon als "Trost" angekündigt - mit Buga-Wurst und Getränken der Buga-Genusspartner.

Rundgang durch die "neue" Experimenta Heilbronn Kamera/Produktion: Vanessa Dietz, Reinhard Lask

>>> Mehr zur Buga 2019 gibt es auf www.rnz.de/buga19 <<<

Heilbronn Marketing-Geschäftsführer Steffen Schoch freute sich, dass somit "ein Teil der offiziellen Eröffnung als kleines Bürgerfest mitten im Herzen der Stadt stattfindet, die sich seit Wochen herausputzt und feingemacht hat." Die florale Achse mit Blumenschiffchen, festlichen Fahnen, Blumenampeln und überdimensionalen Blumen in den Bäumen führt vom Bahnhof bis zur Allee direkt am Heilbronner Marktplatz vorbei.

Das erwartet Sie bei der Bundesgartenschau Heilbronn





















































































































































































































Live dabei sein kann man aber auch auf der Couch im heimischen Wohnzimmer. Der SWR überträgt die Eröffnung, moderiert wird die Sendung von Stephanie Haiber und Michael Antwerpes. Auf der Rednerliste zur Eröffnung stehen neben dem Bundespräsidenten noch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, OB Harry Mergel und Jürgen Mertz als Präsident des Zentralverbandes Gartenbau. Umrahmt wird der Festakt vom Württembergischen Kammerorchester, dem Buga-Projektchor und den "Soul Diamonds" aus Stuttgart.

Eine Gelegenheit, den Bundespräsident "live" zu erleben wird es bei seinem kurzen Buga-Rundgang geben, denn hier sind die Besucher ab 9 Uhr zugelassen, geöffnet haben die Eingänge Campuspark (Mannheimer Straße 36) und Wohlgelegen (Wohlgelegen 6), der Innenstadteingang bei der experimenta öffnet erst ab 13 Uhr. Die Kassen sind täglich 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, Einlass ist bis 19 Uhr.

Die Buga in Heilbronn - Ein Rückblick auf einzelne Bauphasen

























































































Neben dem Staatsbesuch ist an diesem ersten Tag noch anderes geboten: Um 13 Uhr eröffnet Gerlinde Kretschmann, die Frau des Ministerpräsidenten, offiziell die Blumenschauen im Fruchtschuppen, dort laufen zwei Ausstellungen, eine zu junger, moderner Floristik und eine zu den "imposanten Schönheiten" Rhododendron und Azaleen. Volles Programm in der Gastronomie gibt es ebenfalls erst ab 13 Uhr, von Anfang an geöffnet hat aber die "Regionale Genussmeile".