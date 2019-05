Die Gastromeile am Floßhafen-See: An der Gastronomie gibt es vor allem wegen der Öffnungszeiten noch Kritik. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Wir sind nicht unzufrieden", sagt Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas, "aber wir sind auch nicht zufrieden." In diesem Graubereich, oder sollte man besser sagen "heiter bis wolkig", bewegt sich die Bilanz der Buga nach drei Wochen. Der "Faktor Wetter" schlägt im Augenblick voll durch, und das stellt sich dann so dar: Am vergangenen Samstag kamen bei sehr schlechtem Wetter 24 Busse und man zählte 5000 Besucher. Am Sonntag, als die Sonne schien, waren es 15.000. Insgesamt zählte man bis zum 8. Mai 280.000 Besucher und es wurden 77.000 Dauerkarten verkauft.

Das lässt sich sehen. Und so meint Faas dann auch: "Das Wetter tut uns im Augenblick nicht gut, aber die Leute lassen sich auch nicht abhalten." Nicht verschwiegen wird, dass man immer noch an diversen Stellschrauben drehen muss, auch beim "Highlight", den Wassershows. Deren Beginn ist flexibel, also angepasst an den Einbruch der Dunkelheit.

Gegenwärtig beginnen die Shows von Donnerstag bis Samstag um 22 Uhr, ab dem 23. Mai eine Viertelstunde später, was sich so dann noch weiter fortsetzt. Alle Infos zu den Shows wie auch den Veranstaltungen sind über die Homepage der Buga abrufbar - aber auch beim Telefonservice der Buga.

Dass es für einzelne Veranstaltungen beziehungsweise Konzerte zusätzlich Platzkarten für zehn Euro gibt - der Besuch als solcher ist mit dem Buga-Eintritt abgegolten -, hat zu Verwirrung und Kritik geführt. Faas erläutert dazu, dass es sich dabei um von Sponsoren bezahlte Events oder Abo-Angebote des Theaters oder des Württembergischen Kammerorchesters handelt - mit Sitzplatzgarantie für deren Gäste beziehungsweise Abonnenten, die Veranstaltungen aber für alle Besucher erlebbar sind.

Neu in diesem Zusammenhang: Es gibt ab sofort auch Abendkarten zum ermäßigten Preis von 14 Euro, mit denen man ab 17.30 Uhr Zutritt zur Buga hat (Tageskarte: 23 Euro) - ein Angebot zum Beispiel für Berufstätige, das man vor Buga-Beginn noch abgelehnt hatte, vor allem im Hinblick auf den Dauerkartenverkauf. Dieses Abendticket gebe es nun auf Veranlassung des Aufsichtsrates, sagt Faas, was durchaus als Hinweis darauf zu verstehen ist, dass es nicht seine Idee war.

In Bezug auf die vielen Abendveranstaltungen wurden nun auch die Zeiten für die Kassenöffnung, bisher von 9 bis 19 Uhr, und für den Zutritt noch weiter nach hinten verschoben. Digital "beschickte" Info-Stelen an den Eingängen und der Sparkassenbühne werden ab den nächsten Tagen für aktualisierte Vor-Ort-Infos sorgen.

Bei den erweiterten Öffnungszeiten soll auch die Gastronomie mitziehen, denn "wir ziehen alle an einem Strang", wie Faas betont. In Bezug darauf hatte es Kritik gegeben, wenn Besucher von Abendveranstaltungen hungrig und durstig blieben. Flexibler hatten sich hier schon die Heilbronner Wengerter gezeigt - und sie kommen auch jetzt mit einer guten Idee. "Die Leute wollen gar nicht so viel", sagt Winzer Martin Heinrich, "ein Viertele und eine Holzofenseele genügen da schon."

Doch jetzt bekommen sie noch ein hübsches Käseschiffchen dazu, mit Bergkäse aus dem Montafon (dort liegt die Heilbronner Hütte) - aus sechs kleinen Sennereien, von Kühen, die auf Alpwiesen grasen und kein Zusatzfutter brauchen, antransportiert ganz umweltfreundlich beispielsweise von Touristen, aber unter Einhaltung der Kühlkette. Für 4,50 Euro gibt es 150 Gramm Käsewürfel, Gewinn ist damit nicht zu machen.

Zum Stichwort "Gewinn": Faas sagt, dass er bisher keine Preiserhöhungen oder -treibereien festgestellt habe, weder auf der Buga - auch wenn man da "Linsen und Spätzle" zu unterschiedlichen Preisen bekomme - wohl aber bei den Hotelpreisen: Die seien erheblich angehoben worden.

Info: Wissenswertes zur Buga unter www.buga2019.de; Servicetelefon: 07131/2019. Am Wochenende wird die Bundesgartenschau zur Sportarena mit Mitmachstationen für die ganze Familie, mit AOK, Intersport und 50 Vereinen aus Stadt und Landkreis; am Samstagabend gibt es eine Tanzshow, im Kirchengarten spielen Bands, der SWR serviert Veggie-Food im Frühling und die Theatergruppe der Wohnungslosen führt im I-Punkt ein Theaterstück auf.