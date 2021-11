Heilbronn. (pol/make) Ein Einkaufszentrum in Heilbronn wurde am Freitagnachmittag evakuiert, da es zu einem Brand in einem Modegeschäft kam. Das berichtet die Polizei. Laut Polizeiangaben kann ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Es wird nun wegen Brandstiftung ermittelt.

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Brand oder möglichen Tätern geben können. Insbesondere werden die beiden Personen als Zeugen gesucht, die den Brand entdeckt und gemeldet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104-4444 zu melden.

Update: Dienstag, 2. November 2021, 16.26 Uhr

Einkaufszentrum nach Brandalarm evakuiert

Heilbronn. (pol/mare) Ein Einkaufszentrum in Heilbronn wurde am Freitagnachmittag evakuiert, da es zu einem Brand in einem Modegeschäft kam. Das berichtet die Polizei.

Eine Vielzahl an Polizei- und Rettungskräften war in der Deutschhofstraße und im Umkreis des Brandortes im Einsatz. Das Gebäude wurde geräumt. Das ausgebrochene Feuer in der Herrenabteilung wurde durch die einsetzende Sprinkleranlage gelöscht. Hierbei entstand vermutlich Schaden in siebenstelliger Höhe.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurde keine Person verletzt. Das Gebäude wurde gegen 15 Uhr wieder für Kunden freigegeben. Es kam zu Verkehrsstörungen in der Heilbronner Innenstadt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.