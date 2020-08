Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Für Oberbürgermeister Harry Mergel als Aufsichtsrat der SLK-Kliniken Heilbronn GmbH und für Landrat Detlef Piepenburg als sein Stellvertreter, zugleich auch Vorstandsvorsitzender der BWKG (Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft), dürfte es eine gute Nachricht gewesen sein: die SLK-Kliniken haben einen Überschuss von 7,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Dieses gute Ergebnis wird durch die beiden defizitären Einrichtungen, die Geriatrische Rehabilitation in Brackenheim und den Standort Möckmühl, gemindert, so dass der Gewinn unterm Strich bei einer Bilanzsumme von mehr als 654,6 Millionen dann "nur noch" bei mehr knapp 3,8 Millionen Euro liegt.

Stadt- und Landkreis sind zu gleichen Teilen Träger der GmbH. Wie der Standort Möckmühl, so ist das Klinikum Gesundbrunnen immer noch eine Baustelle. Hier soll der zweite Bauabschnitt 2021 abgeschlossen sein. Als Folge der Schließung des Krankenhauses Möckmühl entsteht hier ein Gesundheitszentrum, das nach neuester Terminierung im November mit verschiedenen Praxen und unter anderem auch mit einer hausärztlichen Notfallpraxis des Arbeiter-Samariter-Bundes sowie einer Reihe von Therapieangeboten eröffnet werden soll.

Hintergrund Die SLK Kliniken Patienten, die derzeit – ob ambulant oder stationär – das Klinikum Gesundbrunnen aufsuchen, erleben Corona so: Sie stehen in einer sehr langen Warteschlange, die langsam aufrückt bis in den Bereich der früheren Notaufnahme. Hier steht ein Party-Tischchen und eine Mitarbeiterin läuft im Quadrat, um jedem Patienten zunächst ein Corona-Formular zum [+] Lesen Sie mehr Die SLK Kliniken Patienten, die derzeit – ob ambulant oder stationär – das Klinikum Gesundbrunnen aufsuchen, erleben Corona so: Sie stehen in einer sehr langen Warteschlange, die langsam aufrückt bis in den Bereich der früheren Notaufnahme. Hier steht ein Party-Tischchen und eine Mitarbeiterin läuft im Quadrat, um jedem Patienten zunächst ein Corona-Formular zum Ausfüllen vorzulegen. Die Kugelschreiber dafür werden in Plastikeimern gesammelt, um sie danach desinfizieren zu können. Am anderen Ende des Raumes sitzt eine weitere Mitarbeiterin, die die Formulare einsammelt und auf dem Weg zur richtigen Station weiterhilft.

[-] Weniger anzeigen

Die SLK-Kliniken – das heißt das Heilbronner Klinikum am Gesundbrunnen, das Klinikum am Plattenwald in Bad Friedrichshall und die Geriatrische Rehaklinik in Brackenheim – verfügen über insgesamt mehr als 1400 Betten, betreuen im Jahr mehr als 70.000 Patienten stationär und über 170.000 Patienten ambulant und helfen rund 3000 Kindern in die Welt. Nicht in den Jahresabschluss eingerechnet, der nach dem Kreistag auch dem Gemeinderat der Stadt Heilbronn vorgelegt wurde, ist die Lungenklinik in Löwenstein als hundertprozentige Tochter des SLK-Verbundes mit 205 Betten und jährlich rund 8200 Patienten stationär und knapp 12.000 ambulant. In Löwenstein deckt die Service-GmbH Klinik Löwenstein für den gesamten Verbund die Logistik, Speisenversorgung und unterschiedliche Patientenservices ab. Der SLK-Verbund beschäftigt rund 5400 Mitarbeiter.

Der Bericht zum Jahresabschluss 2019 der Kliniken wurde im Gemeinderat, im Gegensatz zum Landkreistag, kommentarlos durchgewunken. Die Diskussion, warum und ob überhaupt Krankenhäuser Gewinne erwirtschaften müssen oder sollen, wird seit Jahren auf den verschiedensten Ebenen geführt. Auch von kompetenter ärztlicher Seite gibt es Stimmen, die ein Krankenhaus nicht als Wirtschaftsbetrieb sehen wollen, der Gewinne macht, wo zwangsläufig Gesundheit zur Ware wird, dafür aber der Solidaritätsgedanke immer weiter in den Hintergrund rückt. Wesentlicher Auslöser dieser Entwicklung war die Einführung der sogenannetn "Fallpauschalen" – einer Abrechnung medizinischer Leistungen im Verhältnis zu Zeit und "Materialaufwand".

Schon lange kommt Kritik dazu vor allem von "Ver.di"-Vertretern, aber beispielsweise auch vom "Bündnis "Krankenhaus statt Fabrik", das feststellt: "Marktmechanismen sind ungeeignet zur Steuerung von Solidarsystemen." Das ist eben die Frage: Sind die SLK-Kliniken noch Institutionen des Solidarsystems? Man erinnere sich: Der Beschluss zu den großen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten für die Kliniken Plattenwald und Gesundbrunnen fiel unter der nahezu utopischen Prämisse, dass die Kliniken mehr als sechzig Millionen Euro dafür aufbringen sollten. Für die Darstellung des aktuellen und nun von den Gremien beider Träger genehmigten Jahresabschlusses genügte ein zweiseitig bedrucktes Blatt. Es ist anzunehmen, dass angesichts der Corona-Krise im nächsten Jahr andere Zahlen auf den Tisch kommen.