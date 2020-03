Die in der Weinsberger Straße in Heilbronn gemessenen Stickoxid-Werte haben sich zwar verbessert, liegen aber weiterhin über dem Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Foto: Armin Guzy

Heilbronn. (y) Laut einer Veröffentlichung des Umweltbundesamtes hat sich die Luftqualität in Deutschland im letzten Jahr deutlich verbessert. Auch in Heilbronn ist der für 2019 ermittelte Durchschnittswert an der Hauptmessstation Weinsberger Straße auf 47 Mikrogramm pro Kubikmeter gesunken. Im Vorjahr war der Grenzwert für Stickoxid mit 52 Mikrogramm hier im Jahresmittelwert noch deutlicher überschritten worden. 2015 hatte er bei 64 Mikrogramm gelegen, 2009 sogar noch bei 77 Mikrogramm. Ein Grund zur Entwarnung ist das allerdings noch nicht: Die EU hat den Grenzwert auf – durchaus umstrittene – 40 Mikrogramm festgelegt; dieser wurde damit in Heilbronn auch 2019 nicht eingehalten.

Um die Luftqualität weiter zu verbessern, hat sich die Stadt Lärmschutz und Luftreinhaltung auf die Fahnen geschrieben und bereits 2019 das Tempo in der Weinsberger Straße auf 40 Stundenkilometer beschränkt. Wie berichtet, gilt eine solche Drosselung nun auch für weitere stark stickoxid-belastete Straße, unter anderem für die Mannheimer Straße und die Südstraße. Seit Anfang 2019 sind in der Weinsberger Straße außerdem zwei weitere Stickoxid-Sammler direkt neben der Referenzmessstation installiert.

Zusammen mit dem Mobilitätskonzept hat der Gemeinderat inzwischen auch Stufe III des Lärmaktionsplans beschlossen und will nun 20 Luftfiltersäulen auf der Weinsberger Straße erproben. Diese sollen gemeinsam mit der Tempobeschränkung helfen, die Stickoxidwerte zu senken, die hier regelmäßig die Jahresgrenzwerte überschreiten. Außerdem soll Temp 40 quasi nebenbei auch den Verkehrsfluss verbessern. Der Einbau von lärmminderndem Asphalt ist auf der Theodor-Heuss-Straße, der Südstraße, der Wilhelm-Leuschner-Straße und der Oststraße vorgesehen.

Außerdem profitiert der Landkreis vom Sofortprogramm der Bundesregierung. "Gezielte Fahrzeugnachrüstungen und sinnvolle staatliche Förderung von innovativen Verkehrssystemen sind Maßnahmen, die wirken. Hierzu gehört unter anderem auch das vom Bundesverkehrsministerium initiierte "Sofortprogramm Saubere Luft", das den Landkreis Heilbronn aktuell mit rund 94.000 Euro zur Beschaffung von Elektrofahrzeugen und der zum Betrieb notwendigen Ladeinfrastruktur unterstützt", äußerte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Throm zu den Messergebnissen.

Gleichwohl gehört Heilbronn nicht zur Riege der zehn zuvor stark belasteten Städte in Baden-Württemberg, die es nun unter den Grenzwert geschafft haben. Während in Backnang, Esslingen, Freiburg, Herrenberg, Leonberg, Ludwigsburg, Öhringen, Sindelfingen, Tübingen und Ulm im Jahresmittel die Luft deutlich sauberer geworden ist, zählt Heilbronn zusammen mit Stuttgart, Mannheim und Reutlingen in puncto Feinstaub weiterhin zu den dreckigsten Städten.

Landesverkehrsminister Winfried Hermann rechnet immerhin damit, dass die Grenzwerte im Laufe des Jahres auch in diesen vier Städten eingehalten werden können. In Stuttgarter Stadtgebiet gilt seit Jahresbeginn auf einzelnen Strecken ein Fahrverbot für alle Diesel-Pkw der Emissionsklasse Euro 5 und schlechter. Ein solches Fahrverbot schwebte bislang als Damoklesschwert auch über einzelnen Straßen in Heilbronn. Mit den neunen, verbesserten Werten ist es zwar noch nicht gänzlich vom Tisch, aber immerhin unwahrscheinlicher geworden.