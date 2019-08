Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Die Fraktionen von CDU, SPD und Grünen haben in den Sommerferien ihre Hausaufgaben gemacht, jetzt muss die Verwaltung ran. Sie hat Post bekommen, ihr liegen zwei Anträge und eine ausführliche Anfrage der Dreier-Gruppe vor, die nach der Kommunalwahl über eine komfortable Mehrheit im Gemeinderat verfügt. Rainer Hinderer hatte in der Sommerpressekonferenz der SPD angedeutet, dass Thomas Randecker für die CDU, Susanne Bau für die Grünen und er selbst demnächst mit einem gemeinsamen Projekt in die neue Sitzungsperiode starten werden. So kann sich schon in der ersten Sitzung des neugewählten Gremiums am 24. September zeigen, was man zusammen mit den 25 (CDU 9, SPD 8 und Grüne 8) von insgesamt 40 Stimmen ausrichten kann.

Beantragt wird, dass ab November für sechs Monate die Nutzung der Stadtbusse an Samstagen kostenfrei werden soll. Damit würde Heilbronn wenigstens teilweise zu den Städten, gerade im Südwesten, aufschließen, die Ähnliches oder Vergleichbares schon bieten. Als die Bundesregierung letztes Jahr erwog, in fünf Modellstädten den kostenlosen Nahverkehr einzuführen, war dies beispielsweise in Tübingen schon teilweise umgesetzt. Die knapp 90.000- Einwohner-Stadt kostet die freie Fahrt an Samstagen pro "Freifahrttag" etwa 5000 Euro an entgangenen Einnahmen, eine Hausnummer, die sich leicht auf Heilbronn hochrechnen lässt. Jedoch spart sich die Stadt an diesem Tag auch das Gehalt der Kontrolleure.

Der zweite Antrag zeigt, dass man die schnöde Absage der Deutschen Bahn zum Anschluss Heilbronns an den Fernverkehr nicht hinnehmen will. Dazu heißt es: "Wir beantragen deshalb, dass die Stadt Heilbronn eine Vernetzung aller Akteure in der Region betreibt, um gemeinsam die zügige und dauerhafte Anbindung Heilbronns an den Fernverkehr der Bahn zu erwirken." Als Beispiel wird die "Taskforce" zum Ausbau der A 6 angeführt, die "analog", neben der Stadt Heilbronn, die umliegenden betroffenen Landkreise, den Regionalverband, die IHK, die HWK und andere interessierte Organisationen umfassen soll. Erstes Ziel soll sein, den verweigerten Stopp in Heilbronn auf der Strecke Stuttgart-Würzburg-Berlin doch zu erreichen. Danach "müssen schnellstmöglich weitere dauerhafte Anschlüsse folgen, um die siebtgrößte Stadt im Land endlich aus dem Bahnschatten zu holen".

In der Anfrage an Oberbürgermeister Harry Mergel wird unter anderen auch um Auskunft zu einem Grünen-Antrag für den laufenden Haushalt gebeten. Schon bei dessen Einbringung hatten sie das 365-Euro-Jahresticket beantragt, aber keine Mehrheit dafür erhalten. Sie rechnen mit 10 bis 30 Prozent mehr ÖPNV-Nutzern und fordern, dass dazu die Erfahrungen von Reutlingen (Motto dort: "Alles wird busser") herbei gezogen werden, die die Stadt seit Januar 2019 macht. Inzwischen gibt es Jahrestickets in Bonn und in seit August zunächst für Azubis auch in Berlin.

Besonders interessiert in diesem Zusammenhang eine erhoffte Schadstoffentlastung bei weniger Autoverkehr. Diese ist in Heilbronn ein besonderes Kapitel, auch wenn, oder weil sich die Verwaltung bislang nicht vorstellen kann, wie gerade jüngst in Konstanz geschehen, den Klimanotstand auszurufen. Aufschlussreich dürfte auch die erbetene Auskunft dazu sein, wie viel Geld bisher aus dem Bundesprogramm zur Unterstützung besonders belasteter Städte (Umsetzung der Verkehrswende) nach Heilbronn geflossen ist, für was es verwendet wurde, was noch zu erwarten und wie viel noch zugesagt ist und wie es verwendet werden soll.

Man kann auch gespannt sein, wie vor allem der letzte Punkt der Anfrage diskutiert wird: "Wie steht die Verwaltung zu einer Ermächtigung an die Kommunen, wenn vor Ort gewünscht, eine Nahverkehrsabgabe einzuführen?" Nico Weinmann, Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender der FDP (er wartet noch auf die Antwort der Landesregierung zu seiner Anfrage zur Fernverkehrsanbindung Heilbronns) zeigte sich von dem Vorstoß der CDU, SPD und Grünen überrascht. Gerade zum Beginn einer Amtsperiode sei ein solches Vorgehen ungewöhnlich und diene nicht der Sache. Er sei verwundert, wer alles in der Taskforce angesprochen werden soll, und dass man die kleineren Fraktionen aber nicht informiert habe. Die Vorschläge sollen sorgfältig geprüft und eventuell "noch besser" gemacht oder auch der Konsens gesucht werden, um den ÖPNV zu verbessern. "So eine Koordination braucht halt Zeit. Aber es ist wichtig, jetzt die Kräfte zu bündeln, wo von verschiedenen Seiten Offenheit für die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Mobilitätswende besteht", sagt Grünen-Abgeordnete Susanne Bay. Im Hinblick auf den "Samstags-Antrag" und dessen frühere Ablehnung sagt sie: "Gut, wenn sich Dinge ändern."

Unabhängig vom Inhalt der Anträge und der Anfrage zeigt sich schon jetzt: Die kleinen Fraktionen werden es im Heilbronner Gemeinderat künftig schwerer haben, sich zu profilieren.