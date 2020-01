Danke einer Spende in Höhe von 500 000 Euro hat die Heilbronner Bürgerstiftung nun das Kätchenhaus in der Stadtmitte erworben. Foto: Brigitte Fritz-Kador

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Es ist ein nicht alltäglicher "Immobiliendeal": Die unabhängige Heilbronner Bürgerstiftung hat von der Becker-Franck-Stiftung, deren Vermögen von der Stadt Heilbronn verwaltet wird und deren Stiftungszweck der Bau und Unterhalt von Kindergärten ist, das "Käthchenhaus" am Marktplatz, eines der markantesten Innenstadtgebäude, erworben. Dessen historische Bedeutung ist zwar umstritten, dennoch wird es liebevoll gepflegt wird. Nach dem Umzug der hier zuvor ansässigen Abteilungen der Heilbronn Marketing ins Marrahaus am Neckar, zog die Bürgerstiftung schon 2017 hier ein.

Der Immobiliendeal verweist dabei auch auf ein Problem, das derzeit viele Stiftungen haben: Die Zinserträge aus dem Stiftungskapital bewegen sich gegen null, da ist "Betongold" die bessere Anlageform. Auch wenn das die Bürgerstiftung so nicht sagt, zwischen den Zeilen der Pressemitteilung ist das doch nachlesbar. Ihrer Eigenverpflichtung zur Transparenz kommt sie nach, indem sie die Umstände des Verkaufs offen legt, was bei "städtischen Immobiliendeals" nicht immer gegeben ist.

Hintergrund Karl August Böttiger, Philologe, Archäologe, Pädagoge und Schriftsteller, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Goethezeit in Weimar, nennt in einer Aufführungsbesprechung von 1819 eine Quelle zum "Käthchen": "Bei seinen militärischen Streifzügen durch Schwaben fand Kleist die ganze Legende von Käthchen als eine Volkssage. Er bewahrte selbst das gedruckte [+] Lesen Sie mehr Karl August Böttiger, Philologe, Archäologe, Pädagoge und Schriftsteller, eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Goethezeit in Weimar, nennt in einer Aufführungsbesprechung von 1819 eine Quelle zum "Käthchen": "Bei seinen militärischen Streifzügen durch Schwaben fand Kleist die ganze Legende von Käthchen als eine Volkssage. Er bewahrte selbst das gedruckte Flugblatt noch auf, das er auf einem Jahrmarkte gekauft hatte." Tatsächlich aber hat man diese Vorlage nie gefunden und hat Kleist niemals "militärische Streifzüge durch Schwaben" unternommen. Das Motiv des dem geliebten Grafen bedingungslos folgenden Mädchens fand Kleist wohl eher in Bürgers Gedicht "Graf Walter. Nach dem Altenglischen" von 1789, das wiederum auf eine andere, traurige Ballade ("Child Waters") aus England zurückgeht. (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Rund 1,3 Millionen Euro bringt die Heilbronner Bürgerstiftung für den Erwerb (Kaufpreis sowie Kaufabwicklung) auf. Möglich wurde dies, nachdem ein Spender, der anonym bleiben möchte, der Stiftung 500.000 Euro speziell für den Kauf dieses Gebäudes zuwandte. Die weiteren Mittel sind ein Kredit sowie die Umwidmung von Stiftungsvermögen (Finanzanlagen) in Immobilienanlagen. Zins und Tilgung werden aus den Mieterträgen beglichen.

Aus diesen Einnahmen sollen auch noch Erträge für soziale Förderungen und Rücklagenbildung erfolgen. An der bisherigen Nutzung des Hauses, das sagt Thomas Schick von der Bürgerstiftung auf Nachfrage, werde sich zunächst nichts ändern. Ebenerdig befindet sich das Café Restaurant Vinum, es verbleibt die ebenerdige Abteilung der Heilbronn Marketing für den Publikumsverkehr, auch an den privaten Mietwohnungen ändert sich nichts.

Das gotische Steinhaus am Marktplatz stammt aus dem 14. Jahrhundert und wurde früher von dem Heilbronner Reformator Johannes Lachmann bewohnt. Dieser ließ auch den Renaissance-Erker (1534) mit Brustbildern der Propheten Jesaja, Jeremias, Hosea und Habakuk gestalten. Vom Bombenangriff auf Heilbronn am 4. Dezember 1944 blieb es nicht verschont, trotz schwerer Beschädigungen wurde es nach dem Krieg wieder so aufgebaut, dass es heute durchaus "authentisch" wirkt.

Die romantische Vorstellung, das Kleistsche "Käthchen von Heilbronn" (uraufgeführt 1810 in Wien) habe vom Erker herab ihren Ritter Wetter vom Strahl erblickt und sich in ihn verliebt, ist schön, aber nicht zutreffend. Verbürgt ist, dass hier die Ratsherrentochter Lisette Kornacher, möglicherweise Vorbild für Kleists kopfgeborenes Käthchen, als drittes Kind des Bürgermeisters Georg Christoph Kornacher lebte. Die Krankengeschichte des schlafwandelnden Mädchens könnte Kleist gekannt und angeregt haben.

In der Nachkriegszeit erlebte das Sandsteingebäude diverse Nutzungen, unter anderen war hier nach einem Haushaltswarengeschäft lange Jahre eine Tengelmann-Filiale eingemietet. Der Erlös aus dem Verkauf fließt nicht "direkt" in die Stadtkasse, sondern in die des Voreigners, der Becker-Franck-Stiftung – über deren Mittel kann durch das eingangs genannte Konstrukt aber dennoch die Stadt verfügen.