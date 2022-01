Heilbronn. (RNZ) 50 Jahre lang hat Helmut Jaudes seine Kunden auf dem Heilbronner Wochenmarkt mit frischen Eiern und Geflügel vom eigenen Hof versorgt. Nun geht der 71-Jährige als dienstältester Marktbeschicker in den Ruhestand.

Jaudes ist buchstäblich ein Mann der ersten Stunde auf dem Heilbronner Wochenmarkt. Seit 1971 verkauft der Neckarwestheimer hier Eier, Geflügel, Nudeln, Suppen und Maultaschen. Schon sein Vater kam regelmäßig mit dem Eierwagen auf den Marktplatz. Kürzlich wurde er von Marktmeister Alexander Ghassemi verabschiedet.

Ghassemi, der beim Veranstalter Heilbronn Marketing GmbH (HMG) für den Wochenmarkt verantwortlich ist, überreichte dem rüstigen Beinahe-Rentner zum Abschied eine Auswahl süßer weihnachtlicher Spezialitäten und hob noch einmal hervor, welch ein Gewinn Jaudes mit seiner unerschütterlichen Verlässlichkeit für den Markt war: "Er strahlt so eine Ruhe aus und ist immer für ein Gespräch zu haben." 50 Jahre lang stand Helmut Jaudes drei Mal pro Woche ab 7 Uhr morgens vor dem Heilbronner Rathaus, um seine Kunden – viele davon langjährige Stammkunden – mit Eiern vom eigenen Hof und regionalen Geflügelspezialitäten zu versorgen.

Im Laufe der Jahre erweiterte Jaudes sein Angebot um Suppen, Maultaschen, Nudeln und Honig. Und auch die Nachfrage veränderte sich über die Jahrzehnte. "Anfangs wurden viel größere Mengen gekauft und verbraucht", erzählt der Händler. Der gesellschaftliche Wandel hin zu mehr Singlehaushalten und Kleinfamilien, veränderte Ansprüche und Kochgewohnheiten schlagen sich im Kaufverhalten nieder. "Früher war den meisten schon das ganze Hähnchen zu teuer. Heute möchten das viele nicht mehr und ich verkaufe vor allem Filet."

Jetzt, nach dem Jahreswechsel, plant Jaudes nun etwas kürzerzutreten. "Vielleicht ein bisschen länger schlafen, bis sechs Uhr statt bis fünf", sagte er, und man erahnte das verschmitzte Lächeln selbst hinter der Maske. Langweilig wird es ihm nicht, wie er versichert – der Hof in Neckarwestheim muss schließlich erst einmal weiter versorgt werden. "Ich gehe wohl eher in den Unruhestand." Auch seine Nachfolge hat der umtriebige Marktbeschicker bereits geregelt. So wird nun der Korn-Hof Buyer aus Brackenheim-Botenheim Verkaufsstand und Sortiment übernehmen. Jaudes‘ Kunden finden also auch weiterhin an gewohnter Stelle ihr vertrautes Sortiment vor. Und gelegentlich vielleicht sogar ein vertrautes Gesicht: "Ich stehe immer noch zur Verfügung, wenn Not am Mann ist."

Info: Der Heilbronner Wochenmarkt findet ganzjährig dienstags, donnerstags und samstags von 7 bis 13 Uhr auf dem Heilbronner Marktplatz vor dem Rathaus statt.