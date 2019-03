Heilbronn. (pol/van) Ein gestohlener Ring landete am Donnerstagmittag vermutlich im Magen eines Diebes. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Der 51-Jährige hielt sich im Laden eines Juweliers in der Heilbronner Sülmerstraße auf und machte sich an einer Vitrine zu schaffen. Dabei wurde er beobachtet und von der Inhaberin angesprochen. Wie sich herausstellte, hatte er bereits den Schlosszylinder der Vitrine ausgebaut. Er warf diesen in den Einkaufskorb eines Kunden, schob etwas in den Mund, das er mit einer auffälligen Schluckbewegung hinunterschluckte und wollte das Geschäft verlassen.

Dabei wurde er von der Besitzerin und ihrem Ehemann gehindert, obwohl der mutmaßliche Dieb drohte, sie zu schlagen. Die alarmierte Polizei nahm den Langfinger fest. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen einschlägig polizeibekannten Mann.

Weil in der betroffenen Vitrine ein Ring fehlte, schließt die Polizei nicht aus, dass er diesen hinuntergeschluckt hat. "Da das Schmuckstück allerdings nur einen geringen Wert hat, wurde auf entsprechende Maßnahmen zum Auffinden des Rings verzichtet", teilte die Polizei weiter mit.