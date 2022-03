Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Wach auf Europa!" Dieser Aufruf war einer von vielen, die verbal, aber auch auf Plakaten und Fahnen, bei der großen Demo am Freitagabend in Heilbronn zu hören und zu lesen waren. Es waren so viele auf dem Kiliansplatz versammelt, dass man davon ausgehen kann: Auch Heilbronn und die Region sind aufgewacht, das Agieren Putins in der Ukraine lässt sie nicht kalt. Und bei aller Kälte an diesem Abend kamen sie und harrten aus, so wie auch in vielen anderen Orten in der Region. In Neckarsulm beispielsweise hatten sich auf dem Marktplatz einige hundert Menschen versammelt, um ihrem Oberbürgermeister Steffen Hertwig und dem früheren Innenminister Reinhold Gall (SPD) zuzuhören.

In Heilbronn hatte ein Bündnis aus nahezu allen Parteien (außer der AfD) und mehrerer Institutionen dazu aufgerufen – es war ein eindrucksvoller Nachweis auch dafür, auf welch breiter Basis die Solidarität mit der Ukraine und die Ablehnung von "Putins Krieg" stehen, trotz mancher zutagetretender inhaltlicher Unterschiede in der Sache.

Der Kiliansplatz war gefüllt mit Menschen, bis hinein in die Fußgängerzone. Auch dort waren es einige Hundert, nachdem sich dort schon am Nachmittag vor allem junge Menschen von "Fridays for Future" zu einer Demo gleicher Zielrichtung versammelt hatten. Das Motto der abendlichen Demo war "Solidarisch für Frieden", und das einte CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, die Gewerkschaft und den Friedensrat.

Erster Redner war Peter Hawighorst, Leiter der Volkshochschule Heilbronn, der besonders den Angriff auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja scharf kritisierte. Der kürzeste Redebeitrag kam vom FDP-Landtagsabgeordneten Georg Heitlinger, der auch als Landwirt daran erinnerte, was der Krieg nicht nur hierzulande kosten werde, sondern vor allem auch die Menschen in Afrika und den Entwicklungsländern – es gehe bei der "Kornkammer" Ukraine ja auch um Nahrungsmittel. Ob zuvor so abgesprochen oder nicht: In den einzelnen Redebeiträgen fand sich die ganze Themenvielfalt, mit der dieser Krieg zu sehen ist, so wie sie nicht nur der SPD-Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic auflistete: In einer Demokratie und in Freiheit zu leben und sie zu verteidigen, das habe auch seinen Preis. Die Heilbronner Landtagsabgeordnete Gudula Achterberg (Grüne) machte ebenfalls deutlich, dass der Krieg auch Deutschland einiges abverlangen werde, aber auch, dass es nun darum gehe "die "Zeitenwende mitzutragen".

Gemeinsames Anliegen war auch, die Solidarität mit der russischen Bevölkerung zu bekunden, die in diesen Krieg hineingezogen werde. Juratovic hatte darauf hingewiesen, dass die Nato nicht eingreifen könne, damit es nicht in einem Atomkrieg ende. Die CDU-Landtagsabgeordnete Isabell Huber sagte dann – die erleuchtete Kilianskirche im Hintergrund – womit man helfen könne: mit Waffenlieferungen, Solidarität und auch mit Beten für den Frieden. Zu der mehrfach angesprochenen "Zeitenwende" gab es, so wie von Juratovic, immer wieder auch Bekundungen dazu, wie schwer es gefallen sei, den Waffenlieferungen zuzustimmen.

Dass Alfred Huber vom Heilbronner Friedensrat am Nein dieses Gremiums zu Bomben und Raketen festhielt, kam nicht überraschend, eine Haltung, die auch Konrad Wanner (Linke) einnahm, der aber, als er die Ausgaben für Rüstung in einen direkten Zusammenhang mit der schlechten Ausstattung Heilbronner Bushaltestellen brachte, doch einige Pfiffe zu hören bekam.

Unmutsbezeugungen musste auch Anastasia Kosak hinnehmen. Die Vertreterin der ukrainischen Stadtgemeinde hatte versucht, in einer Art ausgedehnter Geschichtsstunde Verständnis für die Haltung, die politische Einstellung und die Emotionen ihrer Landsleute zu vermitteln, deren Leiden unter anderem auch durch den "Hitler-Stalin-Pakt" von 1939 bis 1942 heraufbeschworen wurden, in dessen Folge es zu Vertreibungen und Massentötungen auch an Juden, gekommen war. Möglicherweise war es den Zuhörern schon zu spät und zu kalt, um sich das anzuhören – die Freiheit, es zu sagen, aber war da.

Als letzte Rednerin fand Silke Ortwein (DGB), die die Veranstaltung auch moderiert hatte, dann die richtigen Worte: Sie mahnte an, dass es kein Aufrüsten auf Kosten des sozialen Friedens geben dürfe, und erinnerte noch einmal an die Grundwerte, um die es bei dieser Demo gehe: Freiheit, Frieden, Demokratie und die Einhaltung der Menschenrechte.