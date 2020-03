Heilbronn. (rnz) Die zentrale Beprobungsstelle für den Landkreis und die Stadt Heilbronn ist seit Sonntag in Betrieb. Sie soll helfen, die große Zahl an notwendigen Abstrichen zu bewerkstelligen und so Krankenhäuser und niedergelassene Ärzte zu entlasten, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Wo diese Stelle eingerichtet wurde, wird allerdings nicht genannt, um unangekündigte Besuche von Personen zu vermeiden.

Testen lassen kann sich dort nur, wer vorab einbestellt wurde. Die Einbestellung erfolgt über einen niedergelassenen Arzt oder über die gemeinsame Hotline von SLK-Kliniken, Stadt und Landkreis Heilbronn. Eine Einbestellung gilt immer nur für eine Person und berechtigt nicht, weitere Familienmitglieder, Freunde oder eventuelle Kontaktpersonen mitzubringen.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Test nur dann sinnvoll ist, wenn eine Person Rückkehrer aus einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet ist oder direkten Kontakt zu einem bestätigten Corona-Fall hatte. Zudem müssen in beiden Fällen auch Krankheitssymptome vorhanden sein.

In allen anderen Fällen hat ein Test selbst in der Inkubationszeit keine Aussagekraft, weil auch bei einem negativen Test die getestete Person trotzdem schon Träger des Virus’ sein und noch erkranken kann. Hinzu kommt: Unnötige Tests blockieren und behindern die Eindämmung des Virus’, weil sie zur Überlastung der Labore beitragen, Einsatzkräfte binden und schwer zu beschaffendes Testmaterial umsonst verbraucht wird.