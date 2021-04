Heilbronn. (fsd) Die Situation auf dem Arbeitsmarkt hat sich im März traditionell wieder etwas verbessert. Das geht aus dem monatlichen Bericht zur Arbeitsmarktlage der Heilbronner Agentur für Arbeit hervor. "Wie um diese Jahreszeit üblich, hat sich unser Arbeitsmarkt im März positiv entwickelt. Zum ersten Mal in diesem Jahr ist die Zahl der arbeitslosen Menschen im Raum Heilbronn zurückgegangen", freut sich Agenturleiter Jürgen Czupalla.

Gegenüber dem Februar sinkt die Zahl der arbeitslosen Menschen in Heilbronn um 344 auf 12.496 Personen. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 auf 4,5 Prozent. In Baden-Württemberg geht die Quote ebenfalls um 0,1 auf 4,3 Prozent zurück. Im Bereich der Arbeitslosenversicherung (Sozialgesetzbuch III) sind im März 6369 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vormonat sind das 390 Personen weniger. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das aber einen Anstieg von 1264 oder 24,8 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen in der Grundsicherung (Sozialgesetzbuch II; Hartz IV) ist gegenüber dem Februar leicht angestiegen. Die im Agenturbezirk ansässigen Jobcenter registrieren im März 6127 Arbeitslose. Das sind 46 mehr als im Vormonat und 1234 mehr als vor einem Jahr. Im März sind 5452 Frauen arbeitslos gemeldet, 130 weniger als im Februar. Bei den Männern ist ein Rückgang um 214 auf 7044 zu verzeichnen.

Bei den Jüngeren hat die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat leicht abgenommen. Die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren ist um 35 auf 1133 zurückgegangen. Die Quote für die Jugendarbeitslosigkeit sinkt um 0,1 auf 3,6 Prozent. Im Vorjahr lag die Quote noch bei 3,2 Prozent.

Am anderen Ende der Alterspyramide werden ebenfalls weniger Arbeitslose gezählt. 4177 Frauen und Männer in der Gruppe der über 50-Jährigen sind im März arbeitslos gemeldet, 77 weniger als im Vormonat.

Trotz der größtenteils positiven Entwicklung tritt Czupalla auf die Euphoriebremse. Denn: "Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist erfreulich, aber es wäre noch zu früh, daraus einen Trend abzuleiten. Seit einem Jahr leben wir mit der Corona-Pandemie. Die aktuelle Situation bedeutet für uns alle eine große Kraftanstrengung."

Mit der Kurzarbeit habe man ein Instrument, das dabei helfe die Arbeitsplätze und Einkommen der Beschäftigten zu sichern. "Zukünftig müssen wir uns aber auch weiterhin um den zunehmenden Fachkräftebedarf kümmern. Es ist daher wichtig, dass wir die Ausbildung von Nachwuchskräften und die Weiterbildung und Qualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen fördern und unterstützen."

Seit April 2020 sind bei der Agentur für Arbeit Heilbronn 7108 Anzeigen auf Kurzarbeit mit einer darin genannten Personenzahl von rund 117.801 eingegangen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 807 Anzeigen für 18.057 Personen.

Das "Ausbildungsjahr" in der Berufsberatung beginnt jeweils am 1. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. In den vergangenen sechs Monaten wurden der Agentur für Arbeit Heilbronn insgesamt 3010 Berufsausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet, das sind elf Prozent weniger als im Vorjahr. Davon stehen derzeit noch 2044 Stellen für geeignete Bewerber zur Verfügung.

Im gleichen Zeitraum meldeten sich 1960 Jugendliche, die eine Ausbildung machen möchten – 14,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. Noch auf der Suche nach dem für sie passenden Ausbildungsplatz sind davon 1092 Jugendliche.