Heilbronn. (pol/run) Kurz nachdem von der Polizei vor der Masche Enkeltrick in Kombination mit falschen Polizeibeamten gewarnt wurde, schlugen die dreisten Betrüger in Heilbronn zu. Über mehrere Stunden wurde eine 84-jährige Frau derart massiv telefonisch unter Druck gesetzt, bis sie schließlich zur Bank ging und Geld und Silber im Wert von über 60.000 Euro abholte. Der vermeintliche Verwandte bat die Frau telefonisch um finanzielle Unterstützung für einen Wohnungskauf.

Unmittelbar nach diesem Anruf meldete sich das "LKA". Sie stellten den angeblichen Verwandten als Betrüger dar und gaben an, die Dame als Lockvogel einzusetzen. Der telefonische Druck auf die Frau wurde sowohl am Haus- als auch am Mobiltelefon aufrecht gehalten. Die Frau ging zu einer Heilbronner Bank und hob dort eine Hohe Bargeldsumme ab.

Da es zur verzögerten Auszahlung kam, ging sie zunächst zu einer weiteren Bank und holte aus ihrem Schließfach mehrere Silberbarren und -münzen. Anschließend bekam sie das Geld auf der Bank. Unter dem Vorwand, dass die Täter ihr folgen würden, lockten die Betrüger die Frau zunächst zu einem Heilbronner Hotel und anschließend zur Adolf-Cluss-Brücke.

Auf der kleinen Insel zwischen Untere Neckarstraße und Experimenta-Platz musste die Frau ihre mitgeführte rote Einkaufstasche neben einem Mülleimer abstellen. Sie wurde auf dem Weg dorthin weiter massiv telefonisch unter Druck gesetzt. Nachdem die Frau dies getan hatte wurde sie aufgefordert zu ihrem Sohn zu fahren, was sie auch tat. Dort folg der Betrug dann auf und wurde zur Anzeige gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die am belebten Inselbereich zwischen Unterer Neckarstraße und Experimenta-Platz am Donnerstagnachmittag eine ältere Frau beobachten konnten, die eine rote Tasche an einem Mülleimer deponierte und möglicherweise in der Folge Personen sahen, die die Tasche wieder dort wegnahmen, sich bei der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, zu melden.