Heilbronn. (pol/rl) Weil er auf zwei Personen am Montagabend eingestochen haben soll, sitzt ein 17-Jähriger derzeit in Haft. Das teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidiums Heilbronn am heutigen Dienstag mit.

Auf dem Parkplatz des Weipertzentrums in der Etzelstraße hielten sich gegen 19 Uhr ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger auf. Unvermittelt soll dann ein 17-Jähriger den 20-Jährigen mit einem Messer in den Beckenbereich gestochen haben. Als der 22-Jährige seinem Begleiter zu Hilfe kam, attackiere der 17-Jährige auch ihn, allerdings konnte der 22-Jährige ausweichen.

Danach rannte der 20-Jährige davon. Der 17-Jährige rannte ihm hinterher und stach nochmal mit dem Messer auf ihn ein. Danach lief der 17-Jähriger davon. Nun verfolgte ihn der 22-jährige Begleiter des Attackierten. Auf dem Gelände eines Autohauses verlor er den Messerstecher jedoch aus den Augen.

Die alarmierte Polizei konnte den 17-Jährigen dann gegen 21.20 Uhr in der Nähe des Parkplatzes festnehmen. Der Polizei zufolge hätte nicht viel gefehlt und die Stichverletzungen wären lebensgefährlich gewesen.

Der 17-Jährige soll bereits polizeibekannt sein und aus dem Raum Stuttgart stammen. Er wurde wegen des Verdachts auf versuchte Tötung am Dienstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt, sodass der 17-Jährige nun in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.