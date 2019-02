Von Sören S. Sgries

Heidelberg/Stuttgart. Nein, für den vierten Titel reichte es wieder nicht - aber immerhin bleibt Theresia Bauer stabil auf Spitzenpositionen: Erneut ist die Heidelberger Grüne auf Platz zwei gelandet bei der Wahl zum "Wissenschaftsminister des Jahres". Geschlagen geben musste Bauer sich dem Amtskollegen in Sachsen-Anhalt, Armin Willingmann (SPD). Dieser kam auf eine Durchschnittsnote von 2,44 im Ranking des "Deutschen Hochschulverbandes" (DHV). Bauer bekam die Note 2,59. Bewertet hatten ihre Arbeit 553 Mitglieder des Verbands.

Selbstverständlich ist die gute Beurteilung der Grünen keineswegs. Zwar landete sie 2013, 2015 und 2016 an der Spitze des Rankings. 2017 gab es keine Umfrage. 2018 landete Bauer ebenfalls auf Rang zwei. Aber seitdem haben zahlreiche Hochschulaffären zumindest am öffentlichen Ansehen der 53-Jährigen weiter genagt. So nutzen die Oppositionsabgeordneten den Untersuchungsausschuss "Zulagen Ludwigsburg", um Bauer Führungsversagen vorzuwerfen. Wegen einer Postenvergabe an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) steht die Ministerin "unter Mauschelverdacht". Die gerichtliche Klärung läuft. Bauer nannte die Vorwürfe "hanebüchen".

In den Kommentaren zum Ranking berücksichtigen die Hochschullehrer diese Vorgeschichte durchaus. So heißt es beispielsweise, dass sie "mittlerweile einen sehr hohen Erfahrungsschatz hat und durch diverse Krisen gestählt ist". Sie sei "angeschlagen", obwohl eine gute Besetzung, ihre Position im Kabinett "leider geschwächt". Ihre interne Kommunikation wird allerdings sehr gelobt.

Offenbar zählt für die DHV-Mitglieder das öffentliche Ansehen deutlich weniger als die Fachlichkeit, denn für genau die wird auch Ranking-Sieger Willingmann gelobt. "Schnörkellos sachgetrieben" mache der seinen Job, so eine Würdigung. Bundes-Wissenschaftsministerin Anja Karliczek, die mit der Note 4,03 weit hinten auf dem 15. Platz landet, wird hingegen mangelnde Kenntnis des Universitätsbetriebs und "Fremdeln" vorgeworfen.

Ebenfalls am Dienstag gab der DHV sein neuestes Ranking der beliebtesten Hochschulrektoren bekannt. Stephan Dabbert von der Universität Stuttgart-Hohenheim landete als bester aus Baden-Württemberg auf Rang drei. Note: 1,58. Auf Platz eins landete Lambert Koch (Wuppertal, 1,39). Der Heidelberger Bernhard Eitel kam mit der Note 2,63 auf Platz 31 von 60 bewerteten Rektoren.