Von Axel Habermehl, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Das Gastgewerbe eilt von Rekord zu Rekord. Der Tourismus in Baden-Württemberg legte auch 2018 zu. Im neunten Jahr in Folge stiegen die Übernachtungs- und Gästezahlen. Das teilten der zuständige Minister Guido Wolf (CDU) und die Präsidentin des Statistischen Landesamtes Carmina Brenner mit.

Die Zahl der erfassten touristischen Übernachtungen stieg um 3,6 Prozent auf knapp 54,9 Millionen. 22,4 Millionen Reisende kamen in den Südwesten - 3,7 Prozent mehr als im Jahr davor. Mit mehr als 40 Prozent aller Übernachtungen blieb der Schwarzwald die wichtigste Urlaubsregion. Besonders zulegen konnte - wohl begünstigt durch das gute Wetter im Sommer - der Camping-Bereich. Dort stiegen die Übernachtungszahlen um rund 15 Prozent.

"Die Tourismusbilanz des Jahres 2018 fällt exzellent aus", sagte Wolf. Er rief die Branche auf, sich weiter anzustrengen: "Wir müssen aufpassen, dass der Erfolg uns nicht selbstzufrieden macht." Wolf betonte die Bedeutung, die das Gastgewerbe inzwischen für die Wirtschaft des Landes einnehme. Die Branche umfasse rund 390.000 Vollzeit-Arbeitsplätze, dabei handele es sich oft um einfache Jobs, die in der Industrie selten geworden sind. Außerdem seien diese Arbeitsplätze "nicht exportierbar", Unternehmer könnten sie nicht kurzerhand aus Kostengründen ins Ausland verlagern.

Gleichwohl gebe es Risiken, etwa den Brexit oder die Wirtschaftslage insgesamt. "Tourismus hängt entscheidend an der konjunkturellen Entwicklung", sagte Wolf. Eines der derzeit größten Probleme sei der Fachkräftemangel, besonders in der Gastronomie. Er sehe ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial möglicher Arbeitskräfte in den vielen Flüchtlingen und Asylbewerbern, die in den vergangenen Jahren aufgenommen wurden.

Ebenfalls Wachstumschancen sieht Wolf in Ausländern als Zielgruppe. Bisher stammen mehr als drei Viertel der Reisegäste (76,5 Prozent) aus Deutschland. Jedoch steigt die Zahl der erholungssuchenden Ausländer schneller: "Während die Zahl der Gäste aus Deutschland gegenüber 2010 um gut 30 Prozent stieg, wuchs die der Gäste aus dem Ausland um nahezu 50 Prozent", ermittelte das Statistische Landesamt.

Besonders in den Blick nehmen will man nun den "Quellmarkt Spanien". Die Zahl der Gäste von dort ist in den letzten fünf Jahren um fast 50 Prozent gestiegen. Jetzt soll verstärkt in Spanien geworben werden.