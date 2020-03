Tübingen. (dpa) Dieses Projekt drängt wie kaum ein anderes. In Baden-Württemberg steigt die Zahl der am neuartigen Coronavirus erkrankten Menschen – einige von ihnen werden in der Tübinger Uniklinik behandelt. Nur wenige Kilometer entfernt bemüht sich das Biotech-Unternehmen CureVac (an dem auch Dietmar Hopp beteiligt ist), einen Impfstoff gegen das Virus Sars-CoV-2 zu entwickeln. "Wir arbeiten mit Hochdruck an dieser Sache", sagt CureVac-Vorstand Florian von der Mülbe.

Forscherteams weltweit wollen einen Impfstoff entwickeln. In Tübingen wählen derzeit Mitarbeiter von CureVac den geeignetsten Impfstoff-Kandidaten für eine klinische Studie mit Probanden aus. Denn bevor ein Impfstoff auf den Markt kommt, muss seine Sicherheit und Wirksamkeit am Menschen gezeigt werden. "Wir hoffen, im Frühsommer mit der klinischen Erprobung beginnen zu können", sagt von der Mülbe.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht davon aus, dass erste Impfstoff-Tests an Menschen in drei bis vier Monaten beginnen könnten. Ein zertifizierter Impfstoff stehe aber wohl erst in 18 Monaten zur Verfügung.

Ende Januar erteilte die internationale Impfstoffkooperation CEPI den Tübingern die Zusage für eine Förderung von 8,3 Millionen Dollar (7,5 Millionen Euro), um einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden, herzustellen und in Studien zu prüfen. CEPI ist eine öffentlich-private Allianz, das Bundesforschungsministerium ist Gründungsmitglied.

CureVac hat neben seinem Hauptsitz in Tübingen Standorte in Frankfurt am Main und Boston. Das Unternehmen setzt für einen Impfstoff auf den natürlichen Botenstoff mRNA, wobei "m" für "messenger" (Bote) und RNA für Ribonucleinsäure (ribonucleic acid) stehen. Der Botenstoff kommt in jeder menschlichen Zelle vor. Von der Mülbe beschreibt das Vorgehen seines Unternehmens so: "Der Botenstoff enthält den Steckbrief des Feindes, den wir dem Körper übergeben." Damit wisse das Immunsystem, dass nach den Informationen auf dem Steckbrief gesucht werden müsse. Dann könne der Körper seine Abwehrmechanismen anwenden.