Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Mit welchen Problemen Häuslebauer zu kämpfen haben, erlebt Nicole Razavi auch als Privatperson: In ihrer Heimatgemeinde Salach (Kreis Göppingen) investiert sie in eine Eigentumswohnung – und bekommt so die Materialknappheit, die die Branche derzeit drückt, auch direkt zu spüren. Politisch indes hat die CDU-Politikerin eine weit größere Baustelle zu managen: Sie soll mit dem "Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen" ein neues, in dieser Art bundesweit einzigartiges Ressort aus dem Boden stampfen. "Erst einmal muss ich das neue Ministerium aufbauen, wir starten ja bei Null. Wir haben noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man Dinge neu anstoßen und zusammenführen kann", sagt sie im Gespräch.

Pläne hat sie genug. "Wir wollen erstens den Landesentwicklungsplan fortschreiben, also die Vorgaben für die Flächennutzung im Land auf den neuesten Stand bringen. Die Frage lautet: Wo und wie wollen wir in den nächsten Jahrzehnten Verkehr, Landwirtschaft, Natur, Wohn- und Gewerbegebiete weiterentwickeln? Zweitens wollen wir für mehr bezahlbaren Wohnraum sorgen – ein Thema mit einer unheimlichen gesellschaftlichen Brisanz", umreißt sie die zentralen Aufgaben.

Eine wichtige Frage werde auch sein, was die Politik tun müsse, damit die Menschen im Dorf bleiben. "Aus 15 Jahren Tätigkeit als Abgeordnete weiß ich, was uns im ländlichen Raum – beschleunigt durch die Corona-Krise – alles wegzubrechen droht. Das sind nicht nur der Metzger und der Tante-Emma-Laden, das sind auch Apotheken, Ärzte und Bankautomaten, die komplette Daseinsvorsorge."

Große Aufgaben für ein kleines Ressort mit rund 140 Mitarbeitern, die neue Ministerin wird daher auch Erwartungen managen müssen. Aber das schreckt die verbindliche, im Zweifel – der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann kann ein Lied davon singen – kampfeslustige, stets hartnäckige und auch am Detail interessierte Politikerin nicht. Die Freude, nun von der ersten Reihe aus gestalten zu dürfen, dringt ihr aus jeder Pore.

Razavi (56) ist eine Spätberufene. Manche hatten die langjährige Verkehrs- und Infrastrukturexpertin schon vor fünf Jahren auf dem Zettel, als es um die Vergabe der Ministerposten ging. Doch CDU-Landeschef Thomas Strobl, der nach der Wahlschlappe 2016 nach Stuttgart gewechselt war und seine Partei in die erste grün-schwarze Regierung geführt hatte, hatte andere Pläne.

Fünf Jahre später hat Strobl indes früh signalisiert, dass er Razavi mehr zutraut, indem er die bisherige Parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Fraktion in das fünfköpfige Kernteam für die Sondierungen und dann Koalitionsverhandlungen mit den Grünen berufen hat. Und doch stand ihre Berufung aufgrund des in der CDU wichtigen Regionalproporzes zuletzt fest: Erst als der wie Strobl und Razavi dem CDU-Bezirk Nordwürttemberg zugeordnete Ex-Fraktionschef Wolfgang Reinhart wenige Stunden vor der Bekanntgabe der Kabinettsliste in der CDU-Fraktion am 10. Mai signalisierte, auf einen Ministerposten für das Amt des Landtagsvizepräsidenten zu verzichten, war der Weg frei.

Seit 1996 vertritt Razavi den Wahlkreis Geislingen im Landtag. Die ehrenamtliche Präsidentin des Turngaus Staufen und Göppinger CDU-Kreischefin ist regional verwurzelt und zugleich Kosmopolitin: Geboren in Hongkong, aufgewachsen im Filstal; die Mutter aus Danzig, der Vater, ein selbstständiger Ingenieur im Textilwesen, persischer Abstammung; Studium der Anglistik, Politologie und Sportwissenschaften in Tübingen und Oxford. Sie spricht Deutsch, Englisch – und Schwäbisch.

Razavi arbeitete zunächst als Lehrerin, bis sie der damalige CDU-Verkehrsminister Hermann Schauffler 1995 als Pressechefin zur Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg holte. 2001 wechselte sie als Persönliche Referentin zum damaligen Umwelt-Staatssekretär Stefan Mappus, als der dann Minister und kurz darauf Fraktionschef wurde, leitete sie sein Büro. Bis sie 2006 selbst für die CDU das Direktmandat errang.

Damals war das für die CDU kein Kunststück, bei der Landtagswahl 2021 schon: Da konnte Razavi gegen den Trend und als einzige CDU-Kandidatin in der Region Stuttgart ihr Direktmandat behaupten.