Von Jens Schmitz, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Gut ausgebildet, wohlsituiert, ichbezogen, oft esoterisch: Das sind Eigenschaften, die sich bei Angehörigen der Querdenker-Bewegung in Baden-Württemberg überproportional häufig finden. Einer wissenschaftlichen Untersuchung zufolge schreiben sich in ihr Einstellungen des früheren Alternativmilieus und des anthroposophische Umfelds fort. Zu den Corona-Protesten in Ostdeutschland bestehen klare Unterschiede.

Die Studie "Quellen des ,Querdenkertums‘ – eine politische Soziologie der Corona-Proteste in Baden-Württemberg" wurde im Auftrag der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg von Wissenschaftlern der Universität Basel erstellt. Grundlage waren Umfragen in einschlägigen Telegram-Gruppen, Interviews mit Corona-Kritikern, Befragungen von Experten für bestimmte Milieus sowie Beobachtungen etwa bei Demonstrationen.

Oliver Nachtwey, Professor für Sozialstrukturanalyse, und die promovierte Soziologin Nadine Frey, wissenschaftliche Mitarbeiterin, stellten die Ergebnisse am Montag in Stuttgart vor. Die Ergebnisse seien nicht repräsentativ, aber von guter Qualität.

Bei der Untersuchung der Ursprungsmilieus haben sich für zwei populäre Thesen kaum Belege gefunden. Weder für das christlich-evangelikale Umfeld noch für das bürgerliche Protestmilieu ("Stuttgart 21") sind bedeutende Zusammenhänge mit dem Querdenkertum erkennbar geworden. Zentrale, wiewohl nicht ausschließliche Quellen in Baden-Württemberg sind nach Ansicht der Wissenschaftler das frühere linksalternative und das anthroposophische Milieu.

Wiederkehrende Elemente bei der Befragung von Querdenkern waren demnach die Kritik an Wissenschaft, Politik und Medien, häufig gestützt auf die Grundannahme, die Pandemie sei gar keine oder wenig gefährlich. "Wenn es keine Pandemie gibt, muss etwas anderes dahinterstecken", erläuterte Frei die Nähe zu Verschwörungstheorien. Die meisten Gesprächspartner hätten auf eine konkrete Erläuterung, was dahinter stecke, verzichtet. Wiederkehrend sei eine Selbstinszenierung als kritischer Bürger, der sich seine Expertise selbst aneignet, und als heroischer Widerstandskämpfer.

Nachtwey zufolge handelt es sich bei den Querdenkenden überdurchschnittlich häufig um Angehörige der Mittel- und Oberschicht. Sie verfügten über vergleichsweise hohe Bildungsabschlüsse, gute Jobs und seien oft selbstständig. Diese "Bewegung der qualifizierten Mitte" kenne den Staat bisher nur als Ermöglicher. Entsprechend empört sei sie über die aktuellen Beschränkungen.

Allerdings seien Querdenker der parlamentarischen Politik meist auch zuvor schon tief entfremdet gewesen. Biografisch gesehen kämen viele von links, hätten antiautoritäre Ansichten zur Kindererziehung, keine Probleme mit Migranten und bis zur Corona-Krise zu mehr als 30 Prozent Grün gewählt. Nachtwey mutmaßte, dass dies noch eine Nachwirkung des alten Anti-Establishment-Images der Grünen war: Mit der Corona-Krise wanderten große Teile dieser Grün-Wähler ins Lager der Nichtwähler oder zur AfD. In Ost-Bundesländern speisten sich Corona-Kritiker zum großen Teil ohnehin aus diesem Protest-Lager.

Das Querdenkertum schreibe am ehesten Traditionen des früheren linksalternativen Milieus fort, erklärte Nachtwey. Das Lebensalter sei mit 47 Jahren für eine Protestbewegung auch vergleichsweise hoch. Allerdings sei von Werten wie Solidarität und Gleichheit nichts mehr übrig, an ihre Stelle seien Individualismus und libertäres Freiheitsverständnis getreten, gepaart mit einem antipolitischen Rückzug auf Lebensstile der Körperpolitik, der Selbstverwirklichung und der Ganzheitlichkeit.

Die zweite dominierende Quelle des Querdenkertums haben die Wissenschaftler im Umfeld der Anthroposophie ausgemacht. Die Gesprächspartner waren in diese Bewegung nicht zwingend direkt involviert. "Sehr häufig" habe es aber einen "Netzwerkbezug" gegeben, sagte Nachtwey, etwa weil Partner oder Haushaltsangehörige Heilpraktiker sind oder sonst im Milieu sozialisiert.

Update: Montag, 22. November 2021, 19.43 Uhr