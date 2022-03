Von Theo Westermann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. An einen "kleinen Jungen auf einer Schaukel in der Erstaufnahmeeinrichtung in Meßstetten, leichenblass", erinnert sich Justiz- und Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) noch genau: "Die Arme um den Hals des Schaukeltiers geschlungen, den Blick starr ins Leere gerichtet", schildert sie bewegt ihre Beobachtung bei einem Besuch in der einstigen Kaserne. "Blanker Terror" durch Russland habe in der Ukraine eine Fluchtwelle ausgelöst, die Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt habe, so die Ministerin.

Der Landtag debattierte am Mittwoch über die Folgen, beantragt von der CDU. Durch alle Redebeiträge war der Respekt vor der riesigen Aufgabe zu spüren, die aufgrund der nicht zu kalkulierenden Flüchtlingszahlen auf das Land zukommt.

Aber es gab auch die Sorge, dass je länger der Krieg andauert und je höher die Flüchtlingszahlen steigen, die Hilfsbereitschaft leidet. So sagte beispielsweise SPD-Fraktionschef Andreas Stoch: "Wir müssen auch mit den Menschen darüber reden, dass diese Solidarität, die wir heute zusichern, nicht eine Sache von wenigen Tagen und Wochen ist." Viele Flüchtlinge würden so schnell nicht zurückkehren können. Stoch rechnet mit doppelt so hohen Zahlen im Land wie bei der Flüchtlingskrise 2015/16.

Der Dank an die ehren- und hauptamtlichen Helfer, Fragen der Registrierung, Unterbringung und Betreuung standen im Vordergrund der Debatte. Die Justizministerin forderte zudem den Bund auf, die Kommunikation mit den Ländern zu verbessern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), der am Nachmittag zusammen mit der Justizministerin die Landeserstaufnahme in Sigmaringen besuchte, beteiligte sich nicht an der Debatte. Er hatte am Dienstag eine Regierungserklärung für den 6. April angekündigt und die Baden-Württemberger auf schwierige Zeiten eingestimmt sowie ein Maßnahmenbündel angekündigt.

Die Rede der Ministerin lieferte einen Vorgeschmack. "Was kommt auf uns zu? Es ist überwiegend ungewiss." In den nächsten Wochen und Monaten stünden große Anstrengungen bevor, so Gentges. 232.000 Flüchtende aus der Ukraine hat die Bundespolizei inzwischen gezählt, in Erstaufnahmeeinrichtungen im Südwesten sind inzwischen 7800 Personen angekommen. Tatsächlich sind die Zahlen weitaus höher.

"Wir können aktuell nicht sagen, wie viele im Land untergekommen sind", räumte die Ministerin ein. Dies hat auch damit zu tun, dass für ukrainische Flüchtlinge keine Registrierungs- und Residenzpflicht gilt, viele zunächst bei Freunden und Verwandten unterkommen. Sie dankte den Kommunen für ihre Bereitschaft, zusätzliche Plätze anzubieten, der Zugriff auf weitere Hallen werde aber bald notwendig sein. Angestrebt sei eine Verteilung nach Einwohnerstärke der Kreise und bereits dort aufgenommener Flüchtlinge.