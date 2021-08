Mit einem Hammer schlägt Tim Himmes Putz von den immer noch feuchten Wänden seines Hauses, damit sie trocknen können. "Ich hoffe, dass ich bis Weihnachten mit dem Wohnzimmer fertig bin", sagt der Schausteller in seinem schwer beschädigten Haus im Flutgebiet Ahrtal. 133 Menschen sind hier laut Polizei bei der Katastrophe nach Starkregen am 14. und 15. Juli ums Leben gekommen. Wie sieht es rund einen Monat später in dem einst so idyllischen Touristen- und Weingebiet aus, das von der Flutwelle schwer getroffen wurde?

"Wir haben noch kein fließendes Wasser, deshalb duschen wir nebenan in unserem Wohnwagen", sagt Himmes in dem Dorf Schuld. "Unser Kinderkarussell haben wir noch. Aber unsere Bude mit Tombola und unsere Autos sind weggeschwommen." Den vielen Helfern sei er dankbar. Ebenso für eine staatliche Soforthilfe in vierstelliger Höhe. "Wir haben sogar ein kleines gebrauchtes Auto von privat gespendet bekommen", berichtet Himmes, der mit Teilen seiner Familie derzeit nur noch den zweiten Stock des Hauses bewohnen kann.

Katharina Kläsgen, Mitarbeiterin in einem provisorischen Bürgerbüro in einem weißen Zelt vor der Dorfkirche, sagt, es habe sich schon viel getan. "Aber es wird noch Jahre dauern, bis Schuld wieder so schön ist wie vorher. Dazu ist zu viel Infrastruktur kaputt gegangen." Und auch Häuser. Mehrere sind in Schuld von der Sturzflut zerstört, andere wegen Einsturzgefahr abgerissen worden. Auch anderswo klaffen im Ahrtal neue Lücken zwischen Gebäuden: Hier sind Häuser nicht mehr zu retten gewesen.

Noch immer sind Bundeswehr, Technisches Hilfswerk (THW), Feuerwehr, Polizei, geschädigte Anwohner und private Helfer im Großeinsatz. Unrat, umgestürzte Bäume, leere Öltanks und zerstörte Autos stapeln sich übereinander. Viele Straßen sind verschmutzt, andere kaputt. Zwischen beschädigten Häusern, denen oft die Fensterscheiben fehlen, riecht es modrig. Eine beklemmende Stimmung liegt in der Sommerluft.

Das THW hat anfangs rund 3000 Kräfte im Ahrtal zusammengezogen. Jetzt seien es noch etwa 1500, sagt THW-Sprecher Michael Walsdorf. "Wir bleiben erst mal bis Ende September, dann sehen wir weiter." 650.000 Liter Heizöl habe das THW schon abgepumpt. Und viele verschlammte Straßen voller Unrat freigeräumt. Der Bau von Behelfsbrücken über die Ahr gehe weiter, vorerst zehn sollten geschlagen werden. Die meisten früheren Querungen sind zerstört.

Viele beschädigte Straßen sind laut dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz nur provisorisch hergerichtet worden. "Man muss sich anpassen. Es kann unverhofft Schlaglöcher bis hin zu abrutschenden Böschungen geben", sagt LBM-Sprecherin Birgit Küppers. Unklar sei, wie lange sich die endgültige Sanierung der Straßen hinziehe. "Wir sind noch in der Schadensaufnahme. Dann werden die Kosten ermittelt und ein Maßnahmenkatalog entwickelt."

Generell rät der LBM weiterhin von nicht notwendigen Fahrten in die Flutgebiete ab. Dennoch sind auch wieder sichtlich einige Touristen und Ausflügler an dem kurvenreichen Flüsschen Ahr unterwegs, das jetzt wieder vielerorts weniger als einen halben Meter tief ist. Etliche überregionale Straßen sind noch komplett gesperrt.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau, Guido Nisius (CDU), sagt: "Bei uns ist schon richtig rangeklotzt worden." Das Trinkwassernetz in fünf der sechs flutgeschädigten Ortsgemeinden funktioniere wieder, nur noch nicht in Schuld. Auch das Stromnetz und weitgehend die Kläranlage. Bei den bisherigen Arbeiten sei "fast schon Übermenschliches geleistet worden".

Nisius betont aber auch: "Weiter flussabwärts sind die Zerstörungen noch vielfach schlimmer." An mehreren Orten arbeiten Bagger hier bei riesigen Schuttbergen. Bei Altenahr und Dernau etwa zeigen sich die Zerstörungen einer Bahnstrecke besonders deutlich. Kaputte Autos säumen viele Straßen. In einer zerstörten Tankstelle in Dernau steht eine Phalanx von Dixie-Klos für geschädigte Anwohner bereit.

Im Kurort Bad Neuenahr-Ahrweiler mit vielen Todesopfern hat sich ein Optiker, er will nur Thorsten genannt werden, in eine Schlange für Soforthilfe eingereiht. "Die Geschäfte bei mir wollen in ein oder zwei Monaten wieder mit einer Notlösung öffnen", sagt er. Er fügt aber ebenfalls hinzu: "Bis alles wieder so ist wie vorher, werden Jahre vergehen."