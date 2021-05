Neckarsulm. Für die Herstellung der neuen Verkehrsführung und Anschluss der neuen Autobahnbrücke über der B27 zwischen Heilbronn und Neckarsulm muss nach Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West die Auf- und Abfahrt zur A6 in Fahrtrichtung Nürnberg von der B27 Mosbach kommend voll gesperrt werden. Betroffen von der Baumaßnahme ist ebenfalls die Abfahrt der A6 in Richtung B27 Heilbronn. Die Asphaltarbeiten beginnen am Dienstag, 25. Mai, 6 Uhr und dauern voraussichtlich bis Samstag, 5. Juni, 16 Uhr.

Verkehrsteilnehmer mit Fahrziel Nürnberg/Stuttgart werden gebeten, auf die Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim (36) oder alternativ die Anschlussstelle der A81 bei Weinsberg/Ellhofen (10) zu nutzen.

Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken lauten wie folgt: Sperrung der Abfahrt in Richtung B27 Heilbronn: Umleitung 1 benutzen. Verkehrsteilnehmer sollten hier die Anschlussstelle Untereisesheim zur Fahrt in Richtung Heilbronn nutzen.

Sperrung der A6-Auffahrt B27 von Mosbach in Richtung Nürnberg: Umleitung 2 benutzen. Empfehlung: an der Anschlussstelle Neckarsulm Richtung Mannheim auffahren und an der Anschlussstelle Untereisesheim drehen und in Richtung Nürnberg auffahren.

Sperrung der Abfahrt von der A6 in Richtung B27 Mosbach: Umleitung 1 benutzen (Anschlussstelle Untereisesheim abfahren). Sperrung der Auffahrt zur Autobahn von der B27/Heilbronn in Richtung Nürnberg: Umleitung 3 benutzen (Anschlussstelle Neckarsulm Richtung Mannheim auffahren und an der Anschlussstelle Untereisesheim drehen und in Richtung Nürnberg auffahren).

Sollten die Arbeiten früher als geplant beendet sein, wird die Sperrung der Zu- und Abfahrt zur Autobahn entsprechend zeitnah aufgehoben.

Update: Donnerstag, 20. Mai 2021, 13.22 Uhr