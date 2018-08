Bad Wimpfen. (end) Es ist eine der größten Einzelmaßnamen des Millionenprojekts Stadtbahn Nord: Die Eisenbahnbrücke zwischen Bad Wimpfen im Tal und dem Bahnhof Bad Wimpfen. Sie muss komplett abgerissen und neu gebaut werden. In dieser Woche haben die umfangreichen Arbeiten für den Abriss und Neubau begonnen, wobei der Zeitplan eng gesteckt ist. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2014 sollen hier die Stadtbahnzüge Richtung Bad Rappenau und Sinsheim rollen. Hintergrund für die aufwendigen Bauarbeiten: Am Bahnhof Bad Wimpfen muss für die sonst eingleisige Bahnstrecke ein zweites (Ausweich-)Gleis gebaut werden. Das ist für die Taktung der Stadtbahn notwendig.

Ursprünglich sollte auf den bestehenden Brückenpfeilern ein zweites Gleis aufgesetzt werden. Aus Gründen der Statik hat man die Planung jedoch verworfen. Dazu kommen ein zweites Gleis und ein zusätzlicher Seitenbahnsteig im Bahnhof. Das alles kostet rund 12,5 Millionen Euro. Die Stadtbahn Nord wird über Sinsheim an die S5 Richtung Heidelberg angebunden. In Mosbach besteht Anschluss an S1 und S2, die ebenfalls nach Heidelberg führen. Im Neckarsulmer Bahnhof wechseln die Züge von den neuen Stadtbahn- auf DB-Gleise. Im Rahmen der Sperrung der Bahnstrecke werden nach Auskunft eines Bahnsprechers auch die neuen Stadtbahn-Haltepunkte Bad Wimpfen im Tal und in Bad Rappenau im Kurpark am Salinensteg begonnen. Baustart ist hier April.

Die neue Eisenbahnbrücke, die den bisherigen 270 Tonnen schweren Überbau ersetzt, wird übrigens in der Tragkonstruktion ebenfalls als Kastenbrücke aus Stahl konstruiert. Diesmal jedoch nur mit wechselnden A- und V-Trägern, das wird dann weniger filigran aussehen. Überspannt werden muss die Landesstraße mit dem beiden Bürgersteign auf einer Länge von 31,50 Meter, das ist die lichte Weite zwischen den beiden Widerlagern.

Die Stahlkonstruktion der Eisenbahnbrücke wurde bereits zur Eröffnung der Strecke am 5. August 1869 fertiggestellt. 1928 und nach dem Zweiten Weltkrieg musste die Eisenbahnbrücke repariert werden.

Wegen der Bauarbeiten ist die unter der Brücke durchführende Carl-Ulrich-Straße (Landesstraße 530) im Brückenbereich bis zum 28. Februar gesperrt. Die Zufahrt zur Esso-Tankstelle ist allerdings nur talseitig möglich. Weitere Straßensperrungen erfolgen vom 9. bis 23. Juni sowie vom 20. bis 31. Oktober.

Die Baumaßnahme wirkt sich auch auf das zweistündige Angebot der Regionalexpresszüge aus. Diese verkehren dann über das Neckartal nach Heidelberg bzw. Heilbronn. Die Regional-Express-Züge (RE) werden über das Neckartal umgeleitet (Ausnahme: RE 28276 beginnt um 6.04 Uhr in Bad Rappenau, Ankunft Mannheim Hbf um 7.06 Uhr).

Für die zwischen Sinsheim/Bad Rappenau und Neckarsulm entfallenden Regionalbahnen ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) - mit längeren Fahrzeiten - eingerichtet: Montags bis freitags stündlich zwischen Neckarsulm und Bad Rappenau, einzelne Busse bis/ab Sinsheim. Samstags, sonn- und feiertags stündlich zwischen Sinsheim und Neckarsulm. Der Halt Sinsheim Museum/Arena kann im Ersatzverkehr nicht bedient werden.