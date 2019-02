1919 gründete Christian Leichtle (kleines Bild), ein Lehrer aus Talheim, in Heilbronn die Volkshochschule. Am 13. April feiert die Einrichtung mit prominenten Gästen ihren 100. Geburtstag. Fotos: Stadtarchiv Heilbronn/Armin Guzy

Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. "Hundert Jahre VHS - 100 Minuten Bildung", das ist eines der Sonderformate, mit denen die VHS Heilbronn ihren 100. Geburtstag feiert. Sie ist nicht die einzige, die das in diesem Jahr tun kann, in Baden-Württemberg sind es acht, im ganzen Bundesgebiet 128 Volkshochschulen, die mit diesem Jubiläum zu den Pionieren einer Bewegung zählen, die universitäres Wissen der breiten Bevölkerung nahebringen will. Das war schon eine ihrer wichtigsten Aufgabenstellungen nachdem im Jahr 1919 der Grundstein für die Entwicklung der Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung festgelegt wurde: durch Artikel 148 der Weimarer Verfassung. Darin werden alle staatlichen Ebenen dazu aufgefordert, das Volksbildungswesen einschließlich der Volkshochschulen zu fördern. Seither hat diese Bildung auch eine kommunale Bindung, die VHS werden von den Kommunen und Kreisen getragen.

Hintergrund Hintergrund Ein junger Lehrer aus Talheim, der 1892 geborene Christian Leichtle begeisterte sich so für die Ideen der Volkshochschule, dass er 1919 zu ihrem Gründer wurde. Er hat die VHS Heilbronn engagiert und teils auch ehrenamtlich bis zu seinem Tod 1949 geleitet. Heute kommen pro Jahr mehr als 33.000 Kursteilnehmer in die VHS. Das erste Programm von 1919 ist nicht [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Ein junger Lehrer aus Talheim, der 1892 geborene Christian Leichtle begeisterte sich so für die Ideen der Volkshochschule, dass er 1919 zu ihrem Gründer wurde. Er hat die VHS Heilbronn engagiert und teils auch ehrenamtlich bis zu seinem Tod 1949 geleitet. Heute kommen pro Jahr mehr als 33.000 Kursteilnehmer in die VHS. Das erste Programm von 1919 ist nicht erhalten. Das älteste, beim Stadtarchiv erhaltene, datiert aus den Jahren 1920/21. Bis 1925 wurden schon 360 Kurse angeboten, zu denen 11.000 Teilnehmer kamen, darunter Kaufleute (28 Prozent), Beamte (26 Prozent), Arbeiter (24 Prozent). Im Gegensatz zu heute besuchten mit 78 Prozent überwiegend Männer die Kurse. VHS-Leiter Peter Hawighorst hat ausgerechnet, dass das durchschnittlich rund 50 Kursen mit rund 1600 Kursteilnehmenden pro Jahr bedeutete. Zum Vergleich: 2017 gab es circa 2800 Kurse und Einzelveranstaltungen mit knapp 34.000 Teilnehmern. Das Themenspektrum war breit, aufgeführt ist unter anderen die "Kulturgeschichte des Mittelalters". (bfk)

[-] Weniger anzeigen

Zum Anlass des Feierns kommen unter anderen die Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Vollhard, der Naturwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Philosoph Peter Sloterdijk, die Imamin Seyran Ates, der Politiker Franz Müntefering, der Armutsforscher Christoph Butterwegge, die Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieökonomin Claudia Kemfert, der Autor, Bau- und Architekturkritiker Daniel Fuhrhop und der Fernsehkoch Vincent Klink nach Heilbronn. Schon die Aufführung dieser Namen setzt Markierungen, manche von ihnen haben spontan zugesagt, bei anderen steht oft auch jahrelanges Bemühungen dahinter, sie für einen Vortrag in Heilbronn zu gewinnen. Nun stehen diese illustren Namen für ein ebenso illustres Jubiläumsprogramm. Und weil es in diesem Jahr auch noch andere Hundertjährige gibt, werden auch "Hundert Jahre Bauhaus" und "100 Jahre Frauenwahlrecht" im Jubiläumsprogramm berücksichtigt. In der Reihe "100 Jahre VHS - 100 Minuten Bildung" geht es querbeet darum, Neues auszuprobieren oder kennenzulernen, von der Schönschrift über Gesundheitsthemen bis zum Frauenfrühstück - dies bis zum Semesterende.

Zur Semestereröffnung spricht Seyran Ares zum Thema "Welche Revolution braucht der Islam heute". Fuhrhop will Bauen und das Klima retten, wie auch Kemfert, mit Nüsslein-Vollhard gibt es ein Gespräch, sicherlich nicht über ihre Forschungen zur "Fruchtfliege", die ihr den Medizinnobelpreis einbrachten. Sie ist heute unter anderen Mitglied im Ethikrat der Bundesrepublik. Über "Armut im reichen Land" referiert Butterwege, von Weizsäcker über das Überleben der Menschheit, Müntefering darüber, dass das Leben auch im Alter schön ist, wozu auch der Koch Vincent Klink beiträgt. Peter Sloterdijk kommt sogar zweimal, einmal, um über "Bildungseinrichtungen als Treibhäuser" zu sprechen, und ein weiteres Mal, um mit dem Philosophen Richard David Precht zu diskutieren.

Auch an der Buga geht die VHS nicht vorbei. Immer dienstags und donnerstags gibt es um 11 Uhr spannende Angebote "queer durch den Garten" der VHS-Angebote.

1500 Kurse werden in diesem Semester angeboten, für die rund 700 Dozenten stehen. Mit den klassischen VHS-Themen wie Reisen, Neue Medien, Gesundheit (hierzu allein gibt es 468 Kurse, etliche davon speziell für Männer, um sie noch mehr für dieses Thema zu gewinnen), Kunst und Kochen in gewohnter Fülle und Sprachen in Vielfalt. Neu unter 25 Sprach-Angeboten sind Koreanisch und Alt-Hebräisch.

Ein Festakt zum Jubiläum soll am 13. April stattfinden. Dann spricht die Rektorin der DHBW Heilbronn, Nicole Graf, über Zukunftstrends. Auch das passt gut zu einer hundertjährigen Bildungsstätte, von der ihr Leiter Peter Hawighorst sagt: "Die VHS ist eine sprudelnde Quelle der Inspiration und wir alle sind hoch motiviert."