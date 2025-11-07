Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. November 2025

Namenstag

Gottfried, Gregor, Johannes

Historische Daten

2020 - Der Berliner Stadtflughafen Tegel wird nach mehr als 70 Jahren geschlossen. Als letzte Maschine startet ein Airbus der französischen Linie Air France. Berlins Flugverkehr wird jetzt über den neuen Hauptstadtflughafen BER abgewickelt.

2005 - Die Wirtschaftsexpertin Ellen Johnson-Sirleaf gewinnt die Präsidentenwahl in Liberia und wird damit die erste gewählte Präsidentin eines afrikanischen Staates.

1995 - Niedersachsen führt als erstes Bundesland auf kommunaler Ebene das aktive Wahlrecht für Jugendliche ab 16 Jahren ein.

1960 - Der Demokrat John F. Kennedy wird zum 35. Präsidenten der USA gewählt. Er siegt über den republikanischen Kandidaten Richard Nixon. Am 20. Januar 1961 tritt Kennedy sein Amt an.

1895 - Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen entdeckt die "X-Strahlen", die später nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Dafür erhält er 1901 den Nobelpreis für Physik.

Geburtstage

1975 - Tara Reid (50), amerikanische Schauspielerin ("Eiskalte Engel")

1975 - Tim Walter (50), deutscher Fußballtrainer (Hamburger SV 2021-2024)

1950 - Ivan Liska (75), tschechischer Balletttänzer und Choreograph, Direktor des Bayerischen Staatsballetts 1998-2016

1900 - Margaret Mitchell, amerikanische Schriftstellerin ("Vom Winde verweht"), gest. 1949

Todestage

2024 - Ricky Shayne, französisch-libanesischer Schlagersänger in Deutschland ("Mamy Blue"), geb. 1944