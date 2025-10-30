Freitag, 31. Oktober 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 31. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 23:57 Uhr 45 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 31. Oktober 2025

Namenstag

Notburg, Quintin, Wolfgang

Historische Daten

2020 - Nach 14-jähriger Bauzeit mit Pfusch bei Ausführung und Planungen geht der Flughafen Berlin-Brandenburg offiziell in Betrieb. Mit etwa sechs Milliarden Euro kostete der neue Hauptstadtflughafen BER rund dreimal mehr als geplant.

2015 - Auf der Sinai-Halbinsel stürzt ein russischer Urlauber-Airbus mit 224 Menschen ab. Keiner überlebt. Die Terrormiliz Islamischer Staat bekennt sich zu einem Anschlag. Der russische Geheimdienst bestätigt, dass eine Bombe an Bord war.

2000 - Als erster deutscher Fußballverein geht der Bundesligist Borussia Dortmund an die Börse.

1985 - Mit Vorwürfen, das Stück bediene antisemitische Stereotype, verhindern Mitglieder der Frankfurter Jüdischen Gemeinde die Uraufführung des Schauspiels "Der Müll, die Stadt und der Tod" von Rainer Werner Fassbinder.

1970 - Der Deutsche Fußballbund (DFB) hebt das seit 1955 geltende Frauenfußballverbot unter einigen Auflagen wieder auf.

Geburtstage

2005 - Kronprinzessin Leonor (20), spanische Thronfolgerin, Tochter des spanischen Königspaars Felipe und Letizia

1990 - Liv Lisa Fries (35), deutsche Schauspielerin ("Babylon Berlin", "In Liebe, Eure Hilde")

1940 - Uwe-Karsten Heye (85), deutscher Journalist, Leiter des Bundespresseamtes (Regierungssprecher) 1998-2002

1935 - Dieter Dorn (90), deutscher Regisseur, Intendant der Münchner Kammerspiele 1983-2001

Todestage

2020 - Sean Connery, britischer Schauspieler, James Bond-Darsteller 1962-1983, geb. 1930

