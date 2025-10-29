Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 30. Oktober 2025

Namenstag

Dietger

Historische Daten

2005 - Sechzig Jahre nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist der Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche vollendet. Das spätbarocke Gotteshaus wird vom sächsischen Landesbischof Jochen Bohl geweiht.

2000 - Ein als "Balkonmonster" seit Monaten in Norddeutschland gesuchter Serienvergewaltiger wird in Godshorn bei Hannover gefasst.

1995 - Die französischsprachige Provinz Quebec bleibt bei Kanada. In einem Referendum setzen sich die Gegner einer Unabhängigkeit mit knapper Mehrheit gegen die Separatisten durch.

1985 - Die deutschen Astronauten Reinhard Furrer und Ernst Messerschmid starten an Bord des Spaceshuttles "Challenger" zur "D-1-Mission", dem ersten Spacelab-Einsatz unter deutscher Verantwortung.

1905 - Das Oktobermanifest des russischen Zaren Nikolaus kündigt die Einführung der konstitutionellen Monarchie und verschiedener Bürgerrechte an.

Geburtstage

1960 - Diego Maradona, argentinischer Fußballer, Weltmeister und "Weltsportler des Jahres" 1986, gest. 2020

1956 - Christina Rau (69), deutsche Politologin, Witwe des früheren Bundespräsidenten Johannes Rau (Amtszeit 1999-2004)

1955 - Bernd Riexinger (70), deutscher Politiker, Parteivorsitzender der Partei Die Linke 2012-2021

1925 - Wolfgang Vogel, deutscher Jurist, DDR-Unterhändler, Kontaktmann bei Freikäufen von politischen Häftlingen durch die Bundesrepublik und Anlaufstelle für ausreisewillige DDR-Bürger, gest. 2008

Todestage

2010 - Harry Mulisch, niederländischer Schriftsteller ("Die Entdeckung des Himmels", "Das Attentat"), geb. 1927