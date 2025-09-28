Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. September 2025

Namenstag

Gabriel, Johannes, Michael, Raphael

Historische Daten

2024 - In Österreich gewinnt die rechtspopulistische FPÖ die Parlamentswahl mit rund 29 Prozent der Wählerstimmen. Die bisherige Kanzlerpartei ÖVP von Karl Nehammer landet bei 26 Prozent.

2020 - Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es weltweit mehr als eine Million Tote, über 205 000 davon in den USA, meldet die amerikanische Johns-Hopkins-Universität. Auf die USA folgen Brasilien (142 000), Indien (95 000) und Mexiko (76 000).

2000 - In Deutschland erhalten Kinder das Recht auf eine Erziehung ohne Gewalt. Der Bundesrat billigt abschließend das vom Bundestag beschlossene Gesetz, das gewaltfreie Erziehung als Kinderrecht verankert.

1950 - Die DDR wird Mitglied im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe der kommunistischen Staaten Osteuropas. Der RGW war 1949 als Antwort auf den amerikanischen Marshall-Plan für Europa in Moskau gegründet worden.

1900 - Der Neubau des Bayerischen Nationalmuseums in München wird durch den Prinzregenten Luitpold feierlich eröffnet.

Geburtstage

1943 - Lech Walesa (82), polnischer Politiker, Staatspräsident 1990-1995, Friedensnobelpreis 1983

1943 - Wolfgang Overath (82), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler 1963-1974, Weltmeister 1974

1935 - Ingrid Noll (90), deutsche Schriftstellerin ("Die Apothekerin", "Der Hahn ist tot")

1935 - Jerry Lee Lewis, amerikanischer Rockmusiker ("Great Balls of Fire"), gest. 2022

Todestage

2015 - Hellmuth Karasek, deutscher Journalist und Schriftsteller (ZDF-Reihe "Das literarische Quartett", langjähriger Kulturredakteur von "Zeit" und "Spiegel"), geb. 1934