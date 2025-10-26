Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Oktober 2025

Namenstag

Wolfhard

Historische Daten

2015 - Das Europaparlament beschließt, dass die sogenannten Roaming-Gebühren für die Handy-Nutzung im EU-Ausland von Juni 2017 an wegfallen.

2005 - Bei einem Großbrand in einem Abschiebegefängnis auf dem Gelände des Amsterdamer Flughafens Schiphol kommen elf Häftlinge ums Leben.

2000 - In Israel wird zum ersten Mal in einem öffentlichen Konzert Musik von Richard Wagner gespielt; das Oberste Gericht hatte zuvor Klagen gegen die Aufführung des Sinfonieorchesters von Rischon Lezion abgewiesen.

1990 - Der Landtag von Sachsen beschließt für das neue Bundesland die Bezeichnung "Freistaat".

1795 - Die USA und Spanien unterzeichnen den Vertrag von San Lorenzo, der freie Schifffahrt auf dem Mississippi garantiert.

Geburtstage

2000 - Paulina Krumbiegel (25), deutsche Fußballspielerin (TSG 1899 Hoffenheim, Juventus Turin), Nationalspielerin seit 2020

1945 - Luiz Inácio Lula da Silva (80), brasilianischer Politiker, Staatspräsident 2003-2010 und seit 2023

1939 - John Cleese (86), britischer Schauspieler ("Ein Fisch namens Wanda"), Mitglied der Komiker-Truppe Monty Python ("Das Leben des Brian")

1760 - August Neidhardt von Gneisenau, preußischer Heeresreformer, gest. 1831

Todestage

2024 - Edzard Reuter, deutscher Manager, Vorstandschef der Daimler Benz AG 1987-1995, geb. 1928