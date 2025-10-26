Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 27. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

26.10.2025 UPDATE: 26.10.2025 23:57 Uhr 41 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. Oktober 2025

Namenstag

Wolfhard

Historische Daten

2015 - Das Europaparlament beschließt, dass die sogenannten Roaming-Gebühren für die Handy-Nutzung im EU-Ausland von Juni 2017 an wegfallen.

2005 - Bei einem Großbrand in einem Abschiebegefängnis auf dem Gelände des Amsterdamer Flughafens Schiphol kommen elf Häftlinge ums Leben.

2000 - In Israel wird zum ersten Mal in einem öffentlichen Konzert Musik von Richard Wagner gespielt; das Oberste Gericht hatte zuvor Klagen gegen die Aufführung des Sinfonieorchesters von Rischon Lezion abgewiesen.

1990 - Der Landtag von Sachsen beschließt für das neue Bundesland die Bezeichnung "Freistaat".

1795 - Die USA und Spanien unterzeichnen den Vertrag von San Lorenzo, der freie Schifffahrt auf dem Mississippi garantiert.

Geburtstage

2000 - Paulina Krumbiegel (25), deutsche Fußballspielerin (TSG 1899 Hoffenheim, Juventus Turin), Nationalspielerin seit 2020

1945 - Luiz Inácio Lula da Silva (80), brasilianischer Politiker, Staatspräsident 2003-2010 und seit 2023

1939 - John Cleese (86), britischer Schauspieler ("Ein Fisch namens Wanda"), Mitglied der Komiker-Truppe Monty Python ("Das Leben des Brian")

1760 - August Neidhardt von Gneisenau, preußischer Heeresreformer, gest. 1831

Todestage

2024 - Edzard Reuter, deutscher Manager, Vorstandschef der Daimler Benz AG 1987-1995, geb. 1928

© dpa-infocom, dpa:251026-930-211169/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.