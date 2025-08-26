Mittwoch, 27. August 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 27. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 23:57 Uhr 50 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 27. August 2025

Namenstag

Gebhard, Monika

Historische Daten

2024 - 15 Jahre nach Auflösung ihrer Band Oasis kündigen die Brüder Noel und Liam Gallagher mehrere Konzerte für 2025 an. Ab den 1990er Jahren war Oasis eine der erfolgreichsten Pop-Gruppen der britischen Musikgeschichte.

2015 - An der österreichischen Autobahn bei Parndorf werden in einem Schleuser-Lastwagen 71 tote Flüchtlinge entdeckt.

2005 - Der A380 feiert beim Überflug über das Airbus-Gelände in Hamburg-Finkenwerder seine Deutschland-Premiere. Es ist die erste Vorführung des größten Verkehrsflugzeugs der Welt außerhalb Frankreichs.

1955 - Im Auftrag der irischen Guinness-Brauerei wird in London die erste Buchausgabe der Guinness World Records produziert. 1963 erscheint das Guinness-Buch der Rekorde erstmals auf Deutsch.

1910 - Die II. Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen beschließt die Einführung des jährlichen Frauentages. Er wird zunächst am 19. März und ab 1921 weltweit am 8. März gefeiert.

Geburtstage

1985 - Daniel Küblböck, deutscher Popsänger ("You drive me crazy"), bekannt geworden durch die TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", gest. 2018

1962 - Sarah Wiener (63), österreichische TV-Köchin und Gastronomin, Abgeordnete für die österreichischen Grünen im Europaparlament 2019-2024

1957 - Bernhard Langer (68), deutscher Golfer, zweimaliger Sieger beim US-Masters in Augusta 1985, 1993

1945 - Marianne Sägebrecht (80), deutsche Schauspielerin ("Out of Rosenheim", "Zuckerbaby")

Todestage

1965 - Le Corbusier, schweizerisch-französischer Architekt und Möbeldesigner (Corbusierhaus in Berlin, Wallfahrtskirche Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp), geb. 1887

© dpa-infocom, dpa:250826-930-959735/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.