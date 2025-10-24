Samstag, 25. Oktober 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 25. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

24.10.2025 UPDATE: 24.10.2025 23:57 Uhr 53 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Oktober 2025

Namenstag

Chrysanth, Daria, Krispin

Historische Daten

2010 - Ein Erdbeben der Stärke 7,7 löst vor Indonesien einen Tsunami aus, der mehrere Dörfer auf den Mentawai-Inseln westlich von Sumatra zerstört. Mindestens 445 Menschen kommen ums Leben.

2005 - Der erste hoch auflösende Fernsehkanal Deutschlands geht in Karlsruhe auf Sendung. Das Programm von "HD HIT" wird durchgängig im neuen HDTV-Fernsehformat produziert.

2000 - Nach monatelanger Diskussion einigen sich die Umweltminister der Länder auf die Einführung eines Pflichtpfands für Dosen und Einwegflaschen. Die neue Regelung tritt zum 1. Januar 2003 in Kraft.

1990 - In Weimar tritt das Thüringer Landesparlament als erster der am 14. Oktober in den fünf neuen Ländern gewählten Landtage zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

1555 - Der römisch-deutsche Kaiser Karl V. erklärt in Brüssel seine Abdankung. Nachfolger als Kaiser wird sein Bruder Ferdinand, neuer König in Spanien sein Sohn Philipp.

Geburtstage

1977 - Birgit Prinz (48), deutsche Fußballerin, Weltmeisterin 2003 und 2007, Weltfußballerin des Jahres 2003, 2004, 2005

1964 - Nicole (61), deutsche Schlagersängerin, gewann 1982 mit "Ein bisschen Frieden" den Grand Prix Eurovision de la Chanson (Eurovision Song Contest)

1950 - Chris Norman (75), britischer Musiker, Sänger der Rockband Smokie ("Living Next Door To Alice") später Solo-Karriere ("Midnight Lady")

1825 - Johann Strauss, deutsch-österreichischer Komponist, "Walzerkönig", Sohn des gleichnamigen Komponisten Johann Strauss, gest. 1899

Todestage

2020 - Thomas Oppermann, deutscher Politiker, Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion 2013-2017, Vizepräsident des Deutschen Bundestags 2017-2020, geb. 1954

