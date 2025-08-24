Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. August 2025

Namenstag

Ebba, Elvira, Gregor, Josef, Ludwig, Patricia

Historische Daten

2024 - Nach wochenlangen Drohungen startet die libanesische Hisbollah-Miliz einen Vergeltungsschlag gegen Israel. Dort werden Dutzende Geschosse abgefangen. Hintergrund ist die Tötung des ranghohen Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukr Ende Juli durch israelische Kräfte.

1995 - Einen Tag nach der öffentlichen Präsentation des neuen Airbus A319 in Hamburg-Finkenwerder absolviert das bis dahin kleinste Mitglied der Airbus-Familie seinen Jungfernflug.

1950 - Akira Kurosawas Film "Rashomon" wird in Japan uraufgeführt. Es ist der erste japanische Film, der auch in der westlichen Welt Aufsehen erregt.

1875 - Der Brite Matthew Webb durchschwimmt als erster Mensch den Ärmelkanal von Dover nach Calais. Er braucht fast 22 Stunden.

1830 - In Brüssel beginnt der Aufstand der Belgier gegen das niederländische Königtum. Belgien und Luxemburg waren auf dem Wiener Kongress (1814/15) den Niederlanden zugeschlagen worden. Die Zwangsehe endet im Oktober 1830.

Geburtstage

1970 - Claudia Schiffer (55), deutsches Model, in den 90er Jahren unter anderem beim Modehaus Chanel

1970 - Matthias Opdenhövel (55), deutscher Fernsehmoderator ("Schlag den Raab", "Sportschau", "Zervakis & Opdenhövel")

1960 - Maxim Biller (65), deutscher Schriftsteller und Journalist ("Bernsteintage", "Sechs Koffer")

1955 - Gerd Müller (70), deutscher Politiker (CSU), Generaldirektor der UN-Organisation für industrielle Entwicklung (Unido) seit 2021, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 2013-2021

Todestage

1900 - Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph ("Also sprach Zarathustra"), geb. 1844