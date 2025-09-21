Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. September 2025

Namenstag

Gunthild, Mauritius

Historische Daten

2015 - Robert Lewandowski schreibt mit dem bis dahin schnellsten Fünferpack Bundesliga-Geschichte: Mit Toren in der 51., 52., 55., 57. und 60. Spielminute schießt er den FC Bayern München im Topspiel gegen den VfL Wolfsburg an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

1980 - Mit kleineren Grenzzwischenfällen zwischen dem Irak und dem Iran beginnt der Erste Golfkrieg, dem bis 1988 eine Million Menschen zum Opfer fallen. Die irakische Armee überschreitet einen Tag später die iranische Grenze.

1975 - Die Klaus Renft Combo wird in der DDR wegen "Beleidigung der Arbeiterklasse und Diffamierung der Staatsorgane" von staatlicher Seite "als nicht mehr existent" erklärt. Die Band spielt im Untergrund weiter.

1945 - Der Rundfunksender der britischen Militärregierung, Radio Hamburg, wird zum Nordwestdeutschen Rundfunk (NWDR). Es ist die erste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Bundesrepublik.

1735 - Robert Walpole zieht als erster britischer Premierminister in das Londoner Reihenhaus mit der Adresse Downing Street Nr. 10.

Geburtstage

1975 - Anja Dittmer (50), deutsche Triathletin, Gesamtweltcupsiegerin 2004 und Europameisterin 1999

1975 - Christian Ulmen (50), deutscher Schauspieler ("Herr Lehmann", "Elementarteilchen", "Tatort") und Fernsehmoderator

1955 - Lilo Wanders (70), deutscher Travestiekünstler und TV-Moderator ("Wa(h)re Liebe"), Mitbegründer der Hamburger Bühne "Schmidt Theater" 1988

1945 - René Koch (80), deutscher Star-Visagist (schminkte Zarah Leander, Hildegard Knef oder Shirley Bassey)

Todestage

1985 - Axel Springer, deutscher Verleger, Gründer des Axel-Springer-Verlages 1946 ("Bild", "Die Welt", "Hörzu"), geb. 1912