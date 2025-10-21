Mittwoch, 22. Oktober 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 22. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

21.10.2025 UPDATE: 21.10.2025 23:57 Uhr 41 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 22. Oktober 2025

Namenstag

Ingbert, Kordula

Historische Daten

2022 - Giorgia Meloni, Parteichefin der rechtsradikalen Fratelli d'Italia, wird als erste Frau in der Geschichte Italiens als Regierungschefin vereidigt.  Sie führt eine rechte Regierung bestehend aus den Fratelli, der konservativen Forza Italia und der rechtspopulistischen Lega.

2020 - Das Verfassungsgericht in Polen verschärft das Abtreibungsrecht. Auch Abbrüche wegen schwerer Fehlbildungen des Fötus sind verboten. Tausende Frauen demonstrieren wochenlang.

2010 - Die Online-Plattform WikiLeaks veröffentlicht zehntausende geheime US-Militärakten über Grausamkeiten im Irakkrieg. Die Regierung in Washington sieht die nationale Sicherheit gefährdet.

1985 - Die erste Folge der Fernsehserie "Schwarzwaldklinik" wird im ZDF gesendet.

1975 - Die sowjetische Raumsonde "Venera 9" funkt erste Bilder von der Oberfläche der Venus zur Erde.

Geburtstage

1975 - Míchel Salgado (50), spanischer Fußballspieler (Real Madrid 1999-2009)

1943 - Catherine Deneuve (82), französische Schauspielerin ("Die letzte Metro", "Belle de jour - Schöne des Tages")

1943 - Wolfgang Thierse (82), deutscher Politiker (SPD), Germanist und Literaturhistoriker, Bundestagspräsident 1998-2005

1925 - Robert Rauschenberg, amerikanischer Pop-Art-Künstler, gest. 2008

Todestage

1725 - Alessandro Scarlatti, italienischer Barock-Komponist, Kapellmeister in Neapel und Rom, geb. 1660

© dpa-infocom, dpa:251021-930-190739/1

