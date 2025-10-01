Donnerstag, 02. Oktober 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 2. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Kalenderblatt
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Oktober 2025

Namenstag

Hermann, Jakob

Historische Daten

2000 - Die Pro Sieben Media AG und Sat.1 SatellitenFernsehen verschmelzen zur ProSiebenSAT.1 Media AG. Mit den vier Sendern ProSieben, SAT.1, Kabel 1, und N24 ist es 2000 das größte TV-Unternehmen Deutschlands.

1995 - Auf 3sat hat die Sendung "Kulturzeit" Premiere. Das werktägliche Kulturmagazin wird bis heute von den Partnersendern ARD, ZDF, ORF (Österreich) und SRF (Schweiz) realisiert.

1990 - Am Tag vor der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten (2.10.) löst sich die Volkskammer der DDR in einer Festsitzung in Ost-Berlin auf.

1950 - Erstmals erscheint ein Comic der Serie "Peanuts" von Charles M. Schulz in US-Tageszeitungen. Charlie Brown und sein Hund Snoopy sind die bekanntesten Figuren der Geschichten.

1940 - Die deutschen Besatzer errichten in Warschau ein Ghetto für die jüdische Bevölkerung. Bis zu 460.000 Menschen müssen unter unerträglichen Lebensbedingungen auf dem drei Quadratkilometern großen abgeriegelten Gebiet leben.

Geburtstage

1959 - Ralf Stegner (66), deutscher Politiker (SPD), Innenminister Schleswig-Holsteins 2005-2008, Finanzminister Schleswig-Holsteins 2003-2005

1950 - Antonio Di Pietro (75), italienischer Jurist und Politiker, gründet mit anderen italienischen Staatsanwälten das Team "Mani Pulite" zur Bekämpfung der politischen Korruption

1928 - Eberhard von Kuenheim (97), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der BMW AG 1970-1993, Aufsichtsratsvorsitzender 1993-1999

1890 - Groucho Marx, amerikanischer Komiker, Mitglied der Komikergruppe The Marx Brothers (Filme: "Skandal in der Oper", "Eine Nacht in Casablanca"), gest. 1977

Todestage

1970 - Grethe Weiser, deutsche Schauspielerin ("Der schräge Otto"), geb. 1903

© dpa-infocom, dpa:251001-930-112588/1

