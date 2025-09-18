Freitag, 19. September 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 19. September?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 23:57 Uhr 45 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. September 2025

Namenstag

Albert, Igor, Theodor

Historische Daten

1990 - Wegen Asbestverseuchung wird der Berliner Palast der Republik von den DDR-Behörden geschlossen. Der Repräsentationsbau mit Fassaden aus weißem Marmor und braunen Thermoscheiben war bis dahin eine von Zigtausenden Menschen genutzte Veranstaltungsstätte und Sitz der Volkskammer.

1985 - Mexiko-Stadt wird von einem Beben der Stärke 8,1 erschüttert. Die Zahl der Toten wird mit bis zu 30.000 angegeben.

1970 - Im Frankfurter Westend beginnt die vermutlich erste Hausbesetzung der Bundesrepublik.

1965 - Bei der fünften Bundestagswahl liegt die CDU unter Bundeskanzler Ludwig Erhard mit 47,6 Prozent deutlich vor der SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Willy Brandt (39,3 Prozent). Schon ein Jahr später ist die Regierung Erhard allerdings am Ende.

1945 - In der amerikanischen Besatzungszone werden die Länder Bayern, Groß-Hessen und Württemberg-Baden gegründet.

Geburtstage

1995 - Felix Kammerer (30), österreichischer Schauspieler, Deutscher Filmpreis 2023, männliche Hauptrolle "Im Westen nichts Neues"

1970 - Victor Williams (55), amerikanischer Schauspieler (Rolle als Deacon Palmer in der Sitcom "King of Queens")

1940 - Karin Baal, deutsche Schauspielerin ("Die Halbstarken", "Berlin Alexanderplatz"), gest. 2024

1905 - Theodor Blank, deutscher Politiker (CDU), erster Verteidigungsminister der Bundesrepublik 1955-1956, Bundesarbeitsminister 1957-1965, gest. 1972

Todestage

2009 - Eduard Zimmermann, deutscher Fernsehjournalist ("Aktenzeichen XY... ungelöst"), geb. 1929

© dpa-infocom, dpa:250918-930-56681/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.