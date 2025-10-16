Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Oktober 2025

Namenstag

Ignatius

Historische Daten

2015 - Kurz vor der Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin rammt ein Rechtsextremist der parteilosen Kandidatin Henriette Reker ein Messer in den Hals. Reker überlebt den Mordversuch nur knapp.

1990 - Auf dem Flugplatz Renningen/Malmsheim bei Stuttgart (Baden-Württemberg) wird die erste gemeinsame Deutsch-Französische Brigade in Dienst gestellt.

1945 - Der nördliche Teil Ostpreußens mit Königsberg (Kaliningrad) wird formell in die Sowjetunion eingegliedert.

1930 - Angesichts der drastischen Stimmenzugewinne der NSDAP bei der Reichstagswahl vom September hält Thomas Mann im Berliner Beethovensaal seine "Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft".

1810 - In München wird das erste Oktoberfest gefeiert: Zur Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig gibt es ein Pferderennen auf der Theresienwiese - benannt nach seiner Braut Prinzessin Therese von Hildburghausen.

Geburtstage

1972 - Eminem (53), amerikanischer Rapper ("The Slim Shady LP") und Schauspieler ("8 Mile"), 15 Grammys, Oscar 2003 für Filmsong "Lose Yourself"

1968 - Matthias Matschke (57), deutscher Schauspieler ("Das Zeugenhaus", "Ladykracher", "heute-show")

1950 - Erich Kühnhackl (75), deutscher Eishockeyspieler und -trainer, als Spieler Deutscher Meister 1970, 1977, 1979 und 1983

1945 - Graça Machel (80), mosambikische Frauenrechtlerin und Politikerin, Witwe des südafrikanischen Ex-Präsidenten Nelson Mandela, Witwe des früheren mosambikanischen Präsidenten Samora Machel, Bildungsministerin in Mosambik 1975-1989

Todestage

1973 - Ingeborg Bachmann, österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin ("Der gute Gott von Manhattan", "Malina", "Das dreißigste Jahr"), geb. 1926