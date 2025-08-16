Sonntag, 17. August 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 17. August?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

16.08.2025 UPDATE: 16.08.2025 23:58 Uhr 44 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. August 2025

Namenstag

Hyazinth, Jeanne, Jeron

Historische Daten

2024 - Beim Highfield-Festival nahe Leipzig gerät ein Riesenrad auf dem Gelände in Brand, zwei Gondeln stehen lichterloh in Flammen. Mehr als 30 Menschen werden verletzt.

1960 - Im Hamburger Nachtclub Indra haben die Beatles ihren ersten Auftritt unter diesem Bandnamen.

1950 - Die Alliierte Hohe Kommission schafft im Gesetz Nr. 35 die rechtliche Voraussetzung für die Aufspaltung des Chemiekonzerns I.G. Farben, der in Nazi-Verbrechen verstrickt war.

1945 - Die Fabel "Farm der Tiere" (Originaltitel: "Animal Farm. A Fairy Story") von George Orwell erscheint erstmals in Großbritannien.

1945 - Sukarno proklamiert eine von den Niederlanden unabhängige Republik Indonesien und übernimmt das Amt des Staatspräsidenten. Erst 1949 erkennen die Niederlande auf Druck der Vereinten Nationen die Unabhängigkeit an.

Geburtstage

1960 - Sean Penn (65), amerikanischer Schauspieler ("Dead Man Walking", Oscar für "Mystic River", 2004 und "Milk", 2009)

1953 - Herta Müller (72), deutsche Schriftstellerin ("Atemschaukel"), Nobelpreis für Literatur 2009

1950 - Christian Kohlund (75), Schweizer Schauspieler (TV-Serien: "Das Traumhotel", "Die Schwarzwaldklinik")

1950 - Klaus Fischer (75), deutscher Ingenieur und Unternehmer ("fischer Dübel")

Todestage

2015 - Gerhard Mayer-Vorfelder, deutscher Sportfunktionär und Politiker (CDU), Präsident des Deutschen Fußball-Bundes 2001-2006, Minister in Baden-Württemberg 1980-1998, geb. 1933

