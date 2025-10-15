Donnerstag, 16. Oktober 2025

zurück
Kalenderblatt

Was geschah am 16. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 23:57 Uhr 51 Sekunden
Kalenderblatt
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Oktober 2025

Namenstag

Gallus, Gerhard, Hedwig, Herburg

Historische Daten

2024 - Israelische Soldaten töten nach Angaben ihrer Regierung im Süden des Gazastreifens den Anführer der Terrororganisation Hamas, Jihia al-Sinwar. ​Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nennt den Tod einen Meilenstein. Sinwar gilt als Drahtzieher des Massakers in Israel am 7. Oktober 2023.

2020 - In einem Pariser Vorort enthauptet ein 18-jähriger Islamist tschetschenischer Herkunft den Geschichtslehrer Samuel Paty. Der 45-Jährige hatte im Unterricht über Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt. Der Angreifer wird von der Polizei erschossen.

2015 - Nach jahrelangem Streit und gegen den scharfen Protest von Opposition und Datenschützern beschließt der Bundestag eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Künftig sollen Telekommunikationsdaten bis zu zehn Wochen aufbewahrt werden.

1945 - In Quebec, Kanada, gründen 42 Länder die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO).

1925 - Der Locarno-Pakt über ein Sicherheitssystem in Mitteleuropa wird von sechs Staaten und Deutschland paraphiert. Am 1. Dezember 1925 werden die Verträge in London unterzeichnet.

Geburtstage

1985 - Verena Sailer (40), deutsche Leichtathletin, Europameisterin 100 Meter in Barcelona 2010

1970 - Mehmet Scholl (55), deutscher Fußballer (Bayern München 1992–2007, Nationalmannschaft 1995-2002)

1925 - Angela Lansbury, britische Schauspielerin (TV-Serie "Mord ist ihr Hobby"), gest. 2022

1905 - Ernst Kuzorra, deutscher Fußballspieler, sechmaliger Deutscher Meister als Kapitän des FC Schalke 04, gest. 1990

Todestage

2023 - Martti Ahtisaari, finnischer Politiker und Diplomat, Friedensnobelpreis 2008, UN-Beauftragter für das Kosovo 2005-2008, Staatspräsident 1994-2000, geb. 1937

© dpa-infocom, dpa:251015-930-167425/1

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.