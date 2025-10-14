Mittwoch, 15. Oktober 2025

Kalenderblatt

Was geschah am 15. Oktober?

14.10.2025 UPDATE: 14.10.2025 23:57 Uhr 45 Sekunden
Kalenderblatt
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 15. Oktober 2025

Namenstag

Theresia

Historische Daten

2005 - China feiert die offizielle Fertigstellung der höchsten Eisenbahn der Welt mit einer Zeremonie auf dem Bahnhof der tibetischen Hauptstadt Lhasa. Von Xining, Hauptstadt der Provinz Qinghai, bis nach Lhasa ist die Eisenbahnlinie insgesamt 1.956 Kilometer lang.

1990 - Das 1953 verabschiedete Apartheid-Gesetz verliert seine Gültigkeit. Es schloss Schwarze von der politischen und sozialen Teilhabe in öffentlichen Einrichtungen Südafrikas aus.

1950 - In der DDR finden die ersten Wahlen zur Volkskammer statt. Zugelassen ist nur die von der SED und den kommunistischen Massenorganisationen dominierte Kandidatenliste der Nationalen Front.

1880 - Die 1248 begonnenen Bauarbeiten am Kölner Dom werden nach 632 Jahren vollendet.

1815 - Als Gefangener der Briten trifft Napoleon Bonaparte auf der Atlantikinsel St. Helena ein. Dort stirbt er 1821.

Geburtstage

2005 - Kronprinz Christian (20), dänischer Thronfolger, ältester Sohn von König Frederik X.

1953 - Günther Oettinger (72), deutscher Politiker, EU-Kommissar 2010-2019, baden-württembergischer Ministerpräsident 2005-2010

1948 - Chris de Burgh (77), irischer Sänger ("Don't Pay The Ferryman", "The Lady In Red", "Missing You")

1925 - Vitus B. Dröscher, deutscher Autor und Fernsehjournalist (Buch "Aus Liebe übers Wasser laufen", Fernsehserie "Dröschers Tierwelt"), gest. 2010

Todestage

1960 - Henny Porten, deutsche Schauspielerin, Stummfilmstar ("Kohlhiesels Töchter"), geb. 1890

