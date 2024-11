Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 12. November 2024

Namenstag

Diégo, Kunibert, Lewin

Historische Daten

2019 - Der US-Elektroautobauer Tesla will im Umland von Berlin eine Fabrik bauen. Das kündigt Unternehmenschef Elon Musk bei der Verleihung des "Goldenen Lenkrads" von "Auto Bild" und "Bild am Sonntag" in Berlin an.

2014 - Erstmals in der Geschichte der Raumfahrt gelingt die Landung mit einem Mini-Labor auf einem Kometen: Mehr als eine halbe Milliarde Kilometer von der Erde entfernt lässt die Europäische Weltraumorganisation Esa "Philae" auf dem Kometen "Tschuri" landen.

2004 - Bundesverkehrsminister Manfred Stolpe (SPD) eröffnet in Berlin Deutschlands erste kommerzielle, öffentliche Wasserstofftankstelle, die zugleich weltgrößte derartige Straßentankstelle.

1964 - Großherzogin Charlotte von Luxemburg dankt zugunsten ihres Sohnes Jean ab.

1929 - In Stockholm wird Thomas Mann der Nobelpreis für Literatur zuerkannt.

Geburtstage

1964 - Thomas Berthold (60), deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1990

1939 - Dieter Wedel, deutscher Regisseur ("Der Schattenmann", "Der große Bellheim"), gest. 2022

1929 - Gracia Patricia, monegassische Fürstin, vor ihrer Heirat mit Fürst Rainier III. als Grace Kelly ein Hollywood-Star ("Über den Dächern von Nizza"), gest. 1982

1929 - Jacques de Larosière (95), französischer Finanzfachmann, Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) 1978-1986

Todestage

1934 - Walther Bensemann, deutscher Fußball-Pionier, Gründer der Fußball-Zeitschrift "Kicker" 1920, Mitbegründer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 1900, emigrierte 1933 in die Schweiz, geb. 1873