Von Barbara Klauß

Wiesloch/Köln. Für junge Leute, die ein Studium aufnehmen möchten, ist es dem aktuellen "MLP Studentenwohnreport 2021" zufolge eine Herausforderung, in einer der deutschen Hochschulstädte eine angemessene und bezahlbare Wohnung oder ein WG-Zimmer zu finden. "Es wird höchste Zeit, für mehr bezahlbaren Wohnraum für die Studierenden zu sorgen", erklärte MLP-Chef Uwe Schroeder-Wildberg am Mittwoch bei der Vorstellung des Reports. "Dafür muss die Politik nun dringen einen Rahmen setzen."

Die Autoren des Reports vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln kommen zu dem Schluss, dass hierfür "mehr Wohnungsbau und mehr finanzielle Unterstützung für Studierende essenziell" seien. "Die Parteien haben die Studierenden allerdings nicht im Fokus", wie IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer sagte. Und das, obwohl die rund drei Millionen Studentinnen und Studenten in Deutschland einen nicht unerheblichen Anteil der Stimmen bei der Bundestagswahl am Sonntag zu vergeben hätten.

Für den Report hat das arbeitgebernahe Wirtschaftsforschungsinstitut daher die Wahlprogramme der Parteien, die eine realistische Chance auf eine Regierungsbeteiligung haben, daraufhin untersucht, inwieweit sie sich um die Probleme der angehenden Akademiker kümmern.

Mit Blick auf die finanzielle Situation legen demnach alle Parteien Ideen vor, wie das BAföG (die staatliche Unterstützung für Studenten) angepasst werden könnte. Aus Sicht des IW ist das auch notwendig. Denn, wie die Forscher vorrechnen, können sich Studentinnen und Studenten für den derzeitigen BAföG-Wohnzuschlag von maximal 325 Euro lediglich in einer einzigen Stadt eine typische Studentenwohnung mit 30 Quadratmetern in direkter Umgebung der Hochschule leisten: in Magdeburg. In der für Studierende teuersten Stadt München bekommen sie dafür gerade einmal eine Wohnung mit 16 Quadratmetern.

Unter den Parteien besteht laut IW größte Einigkeit darin, den Kreis der BAföG-Empfänger zu erweitern und elternunabhängiger zu gestalten. Außerdem sollen die Altersgrenzen flexibilisiert werden. Bei der Höhe bleiben die meisten Parteien dem Report zufolge jedoch vage. CDU und SPD möchten daran Voigtländer zufolge nichts ändern, Bündnis 90/ Die Grünen planen eine Grundsicherung für Studierende, die Linke eine Erhöhung des BAföG auf 1200 Euro. Der FDP schwebt ein zinsloses Darlehen vor.

"Das ist alles kein so großer Wurf", meint Voigtländer. Vor allem vermisse er bei allen Parteien außer den Grünen eine Differenzierung mit Blick auf den Standort: "Es müsste eingerechnet werden, dass Studierende in manchen Hochschulstädten für ein WG-Zimmer doppelt so viel zahlen müssen wie in anderen."

Gleichzeitig möchten Grüne, SPD und Linke den Mietwohnungsmarkt stärker regulieren, um so für günstigere Mieten zu sorgen. "Die Erfahrungen mit dem in Berlin bereits ausprobierten Mietendeckel zeigen aber, dass ein solcher Ansatz nicht funktioniert", so Voigtländer. Am Ende habe er dazu geführt, dass der Markt für Mietwohnungen massiv eingebrochen sei. Vor dem Beschluss seien gut 3000 Mietwohnungen in Berlin inseriert gewesen, danach noch gut 1500. "Damit ist natürlich auch keinem Studierenden auf Wohnungssuche geholfen", sagte Voigtländer.

CDU/CSU und FDP setzen ihm zufolge vor allem auf die Ausweitung des Wohnungsbaus. Doch insgesamt fehle es auch hier "leider an weitreichenden Konzepten." Insgesamt schenkten die Parteien den Bedürfnissen und Nöten der Studierenden am Wohnungsmarkt viel zu wenig Beachtung. Und das, obwohl das Land gerade jetzt – angesichts gewaltiger Herausforderungen etwa aufgrund der Klimakatastrophe oder der Digitalisierung – mehr denn je darauf angewiesen sei, das große studentische Potenzial auszuschöpfen, wie der MLP-Chef hinzu fügte. "Wir brauchen ihre Kreativität und ihre Innovationskraft. Sie gehören mit ihrer Situation viel deutlicher in den Fokus."