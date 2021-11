Von Klaus Welzel

Heidelberg. Sein ganzes Berufsleben lang beschäftigte sich der Volljurist und Fernsehjournalist Joachim Wagner (77) mit Justiz und Politik. Doch was er in seinem Buch "Rechte Richter" offenlegt, ist beispiellos – und auch schockierend.

Joachim Wagner.

Herr Wagner, Sie bezeichnen als Weckruf. Wurde dieser bereits gehört?

Das ist schwer zu beurteilen. Wenn wir die Medien als Echokammer nehmen, bin ich ganz zufrieden, mit dem Verkauf auch. Die Justiz äußert sich wenig.

Haben sich die von Ihnen kritisierten Richter denn bei Ihnen gemeldet?

Es gab einen namentlich genannten Richter vom Amtsgericht Weimar, der ein Unterlassungsbegehren geltend gemacht hat, weil ich ihm eine rechtspopulistische Agenda unterstellt habe. Das Unterlassungsbegehren habe ich abgelehnt. Eine Klage gibt es bisher nicht.

Was unterscheidet denn Richter mit AfD-Parteibuch von anderen?

Das deutsche Richtergesetz geht vom Bild eines politischen Richters aus. Er soll politisch sensibel sein und die politischen Folgen seines Tuns bedenken. Anders als in Frankreich sind Parteienmitgliedschaften für Richter und Staatsanwälte hierzulande erlaubt. Diese politische Betätigungsfreiheit wird aber durch die Gebote zur Mäßigung und Neutralität begrenzt. Richter mit SPD- oder CDU-Parteibuch haben diese Einschränkungen in der Vergangenheit beachtet und sauber zwischen Amt und politischer Betätigung getrennt. Das neue Phänomen: Einige Richter mit AfD-Parteibuch oder AfD-Nähe haben diesen Verhaltenskodex durch Tabubrüche und Grenzüberschreitungen aufgekündigt, gerichtlich wie außergerichtlich.

Auf welche Urteile sind Sie gestoßen?

Das sind Entscheidungen im Zusammenhang mit Rechtsextremismus und Antisemitismus, Zuwanderung und Islam und insbesondere Entscheidungen, die sich gegen die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung richten.

Sie sind ja auch Jurist: Können Richter denn nicht als befangen gelten, wenn sie in einem politischen Prozess ihre Parteizugehörigkeit durchklingen lassen?

Es ist wiederholt vorgekommen, dass Befangenheitsanträge gegen AfD-Richter gestellt wurden. Die sind häufig abgelehnt worden, weil es in der Justiz eine verbreitete Scheu gibt, dass sich Richter für befangen erklären. In einem Verfahren am Verwaltungsgericht Gießen hatte ein Richter Höfer in einem Urteil gesagt, dass der NPD-Slogan "Migration tötet" eine "empirisch zu beweisende Tatsache" sei. In diesem Fall hatte der Anwalt eines Asylbewerbers den Befangenheitsantrag gestellt, den seine Kammer überraschend abgelehnt hatte. Diese Ablehnung des Befangenheitsantrages hat das Bundesverfassungsgericht später für "offensichtlich unhaltbar und willkürlich" erklärt. Eine Ehrenrettung der Justiz in letzter Instanz.

Hintergrund Hintergrund > Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte: So nennt sich eine Vereinigung, die die Corona-Politik für überzogen hält. Zu ihren vier Vorstandsmitgliedern gehört die Mannheimer Richterin Karin Hark, die im August gegen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund > Netzwerk Kritische Richter und Staatsanwälte: So nennt sich eine Vereinigung, die die Corona-Politik für überzogen hält. Zu ihren vier Vorstandsmitgliedern gehört die Mannheimer Richterin Karin Hark, die im August gegen die 2G-Regeln des "Festivals des Deutschen Films" in Ludwigshafen polemisierte, diese seien "grundgesetzwidrig" und stigmatisierend. In seiner Satzung verbietet das Netzwerk seinen Mitgliedern, die Namen anderer Mitglieder öffentlich zu nennen. > Das Buch: Joachim Wagner geht in seinem Buch "Rechte Richter – AfD-Richter, -Staatsanwälte und -Schöffen: eine Gefahr für den Rechtsstaat?" der Frage nach, in wieweit die Gesinnung solcher Juristen die Rechtssprechung prägt. 194 S., 29 Euro, Berliner Wissenschafts-Verlag. ISBN: 978-3-8305-5111-9

[-] Weniger anzeigen

Sie haben sich auch mit dem sächsischen Richter Jens Maier befasst. Waren seine Urteile politisch gefärbt?

Jens Maier gehört dem völkischen-nationalen, also dem rechtsextremistischen Flügel der AfD an. Er ist vor allem im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2017 negativ aufgefallen, wo er sich als "kleiner Höcke" bezeichnete hat. Damals hatte er vor der "Entstehung von Mischvölkern" gewarnt und den "Schuldkult" für "endgültig" beendet erklärt. Es gibt zwei Bereiche, in denen sich rechtspopulistische oder rechtsextremistische Gesinnungen niederschlagen können: in der Rechtsprechung und außergerichtlich in Wahlkämpfen, im Internet und auf Demonstrationen.

Durch was fiel Herr Maier denn auf?

Es war der Präsident des Landgerichts Dresden, der vorausschauend regiert hat. Weil er Befangenheitsanträge gegen Maier aufgrund dessen völkisch-nationaler Gesinnung befürchtete, hat er Maier bewogen, in ein Dezernat mit Verfahren ohne politische Dimension zu wechseln.

Gibt es eine regionale Verteilung der von Ihnen untersuchten Fälle?

Die rechtspopulistisch gefärbten Entscheidungen kommen überrepräsentativ häufig in Sachsen und Thüringen vor. Wenn man sieht, dass die AfD in beiden Ländern bei der Bundestagswahl 2021 stärkste Partei geworden ist, ist es nicht weiter verwunderlich, wenn sich diese Zusammensetzung der Wählerschaft auch in der Richterschaft niederschlägt.

Und welche Rolle spielte Corona?

Vor allem am Amtsgericht Weimar und am Amtsgericht Weilheim spielte der rechtliche Widerstand gegen Corona-Schutzmaßnahmen der Regierungen eine gewichtige Rolle. Dort haben Amtsrichter Verordnungen der Landesregierungen gegen die Maskenpflicht in Schulen und in der Öffentlichkeit für verfassungswidrig erklärt und dabei die Pandemie in gefährlicher Weise verharmlost. Manchmal bricht sich die Gesinnung der Anti-Corona-Richter in politischen Äußerungen in Beschlüssen offen Bahn, manchmal versteckt sie sich hinter dogmatischen Klimmzügen an der Grenze zur Rechtsbeugung.

Sie schreiben, die AfD-Richter hätten ein Netzwerk gegründet – wie sieht das aus?

Das "Netzwerk Kritischer Richter und Staatsanwälte" ist im Januar 2021 gegründet worden. Ausgangspunkt war die Verfassungsbeschwerde eines Richters am Landgericht Berlin, der sich geweigert hatte, eine Maske zu tragen. Aus einer Chatrunde über seine 190 Seiten starke Verfassungsbeschwerde ist das Netzwerk entstanden. Sein Hauptzweck ist, die Corona-Schutzmaßnahmen der Bundesregierung rechtlich zu bekämpfen. Das Netzwerk ist ein Sammelbecken von Corona-Verharmlosern, Querdenkern und Verschwörungstheoretikern in der Justiz. Nach Angaben des Netzwerkes sollen zeitweise bis zu 60 Richtern und Staatsanwälten aus allen Bundesländern dabei gewesen sein – mit Ausnahme Hamburgs.

Der Verfassungsschutz darf aus rechtlichen Gründen bisher seine Beurteilung nicht veröffentlichen, ob er die AfD für rechtsextremistisch hält. Lässt sich aus den von Ihnen überprüften Urteilen eine extremistische Einstellung herauslesen?

Aus den Urteilen? Eher nicht. Rechtspopulistische und rechtsextremistische Äußerungen sind vor allem außergerichtlich gefallen. Beim Richter Maier oder beim Freiburger Staatsanwalt Seitz, der wegen seiner rechtsextremistischen Äußerungen sogar entlassen worden ist – mit höchstrichterlicher Billigung. Bei anderen Robenträgern fällt auf, dass sie politische Meinungsäußerungen in Entscheidungen hineinschreiben. Zum Beispiel hat der Weimarer Amtsrichter Matthias Guericke der Bundesregierung vorgeworfen, dass sie bei der Corona-Pandemie mit "Schreckensszenarien" agiere und er hat den Lockdown als "katastrophale politische Fehlentscheidung" kritisiert. Solche Äußerungen sind auch disziplinarrechtlich relevant.

Welche Folgen hätte es für Richter mit AfD-Parteibuch, wenn die Partei als extremistisch bezeichnet gelten würde?

So lange es nicht zu einem Parteiverbot kommt, ist die AfD durch das im Grundgesetz verankerte Parteienprivileg geschützt. Die Einstufung der AfD als rechtsextremistisch würde Richter Maier also zunächst nicht schaden. Bei ihm haben wir ein anderes Problem. Wegen rechtsextremistischer Äußerungen hatte er als Richter einen Verweis bekommen. Der wird nach zwei Jahren aus der Personalakte wieder gestrichen. Weil er nicht wieder in den Bundestag gewählt worden ist, hätte er jetzt eigentlich einen Wiedereinstellungsanspruch in die sächsische Justiz. Sollte er diesen wahrnehmen, stünde die sächsische Justiz vor einer heiklen Aufgabe: Wie kann sie die Wiedereinstellung eines offen völkisch-nationalen Richters verhindern?