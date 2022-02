Wladimir Putin, hier am Grabmal des Unbekannten Soldaten in Moskau am „Tag des Verteidigers des Vaterlandes“. Foto: Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Tanja Penter ist Professorin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Heidelberg. Anfang der 2000er Jahre hat sie selbst im Donbass gelebt und geforscht. Unter anderem über die Erfahrungen der Zivilbevölkerung unter nationalsozialistischer Besatzung hat sie mehrere preisgekrönte Bücher verfasst. Angesichts drohender Kriegsgefahr sagt sie: "Wir dürfen die Menschen dort nicht vergessen."

Tanja Penter. Foto: zg

Mit welchen Gedanken hat die Osteuropa-Historikerin die Rede von Wladimir Putin zur Ukraine am Montagabend wahrgenommen?

Ich war über die Emotionalität erschrocken. Ich muss aber vorwegschicken, dass das Ganze eine Vorgeschichte hat.

Welche?

Im Sommer 2020 bekamen alle Professuren für Osteuropäische Geschichte einen längeren Brief von Putin. Darin legte er seine Sicht auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs dar. Das bekamen wir über die russische Botschaft mit dem Hinweis, das sollten wir künftig in unseren Arbeiten zitieren. Und im Sommer 21 gab es dieses längere Traktat über die russisch-ukrainischen Beziehungen. Beides zeigt, dass er sich selber als russischer Chef-Historiker versteht. Er denkt jetzt über sein Erbe nach. Man weiß, dass er Katharina II. bewundert, die Zarin, unter der die Region Neurussland, heute die südliche Ukraine, dem russischen Reich einverleibt wurde. All das deutet darauf hin, dass das, was jetzt passiert, schon länger legitimatorisch vorbereitet wurde.

Den Begriff Noworossija hat Putin selbst 2014 auch verwendet.

Der stammt aus dem 18. Jahrhundert, als diese Gebiete in Kämpfen gegen das osmanische Reich erobert wurden. Das ist symptomatisch, dass der diesen Begriff wieder verwendet, um anzudeuten, dass diese Regionen nicht zur Ukraine gehören.

Wie korrekt ist Putins Arbeit als Historiker?

Es ist nicht so, dass er in diesen Texten Fakten erfinden würde. Aber die Deutungen und Interpretationen sind an vielen Stellen sehr problematisch; es werden Dinge weggelassen.

Welche wären das?

Zu Beginn seiner Rede gab es eine lange Sequenz, in der er sagte, die Ukraine ist von Russland geschaffen worden, ein Geschöpf Lenins und den Bolschewiki in der Gründungsphase der Sowjetunion.

Und das stimmt?

Das ist faktisch korrekt. Lenin und die junge Sowjetregierung haben die Existenz einer ukrainischen Nation anerkannt. Er hat die Grenzen der Ukrainischen Sowjetrepublik festgelegt. Lenin hat in den frühen 20er Jahren die Politik der "Korenisazija" ("Einwurzelung") betrieben, in der die ukrainische Sprache und Kultur befördert wurden. Putin unterschlägt, dass Lenin damit auf innerukrainische Entwicklungen reagierte. Die ukrainische Nationsbildung hatte vor allem im Revolutionsjahr 1917 sehr starke Impulse erfahren, die in Versuchen einer Staatsgründung mündeten. Aus ukrainischer Sicht war 1917 vor allem eine nationale Revolution, in deren Folge man gegenüber der provisorischen Regierung und dann den Bolschewiki die Forderung nach Autonomie formuliert hat. Darauf nahm Lenin Bezug, um die Ukrainer für das sowjetische Projekt zu gewinnen.

Er hat sie gefördert, um sie nicht zu verlieren?

Genau.

Und heute macht Putin daraus: Ohne Lenin keine Ukraine.

Das ist ein sehr einseitiges Narrativ, das vieles ausblendet. 2017 wurde in der Ukraine das Gedenken an eine nationale Revolution gefeiert, während man in Russland lange nicht wusste, wie man das überhaupt begehen sollte, weil Putin natürlich große Angst vor Revolutionen hat. Da haben sich ganz andere Erinnerungskulturen in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion ausgeprägt.

Was ist mit der Erzählung, dass Russland, die Ukraine und Belarus eigentlich ein historisch zusammengehörendes Volk seien?

Das hat er in seiner Rede immer wieder angesprochen. Da benutzt er auch immer wieder das Argument des "gemeinsamen Blutes". Zweifellos existierte zwischen Ukrainern und Russen über Jahrhunderte eine gewisse Nähe in sprachlicher, kultureller und religiöser Hinsicht. Es gab auch bis 2013 weitgehend konfliktfreie Beziehungen, Mischehen sind sehr verbreitet gewesen. Aber dieses Verhältnis war seit dem 19. Jahrhundert, als diese Vorstellung entstand, von einer gewissen Asymmetrie geprägt: Im Selbstverständnis vieler Russen haben bis heute die Ukrainer den Part des unmündigen kleinen Bruders zu spielen. Das sieht man in vielen Stellen in Putins Rede, dass er diese Haltung teilt. Er will nicht akzeptieren, dass die Ukrainer eine eigenständige Nation sind und in einem von Russland unabhängigen Staatswesen leben möchten. Er scheint völlig zu ignorieren, dass das eine Entwicklung ist, die auf seine aggressive Politik seit 2013/14 zurückgeht. Er selbst hat die Abgrenzung der Ukraine von Russland und die innere Nationsbildung befördert.

Welche Rolle spielen geostrategische Interessen, zum Beispiel die Krim als Zugang zum Schwarzen Meer oder eine Pufferzone gegenüber dem Westen?

Das spielt sicher eine Rolle. Mir scheint sehr wichtig zu sein, dass sich in der Ukraine demokratische Strukturen entwickelt haben. Für das autoritäre russische Modell ist das eine gewisse Bedrohung. Wir dürfen nicht vergessen, dass es 2012 massive Proteste in Russland gegeben hat. Wir Historikerinnen haben uns sehr gefreut, dass die Ukraine ihre Geheimdienstarchive 2015 geöffnet hat. In Russland sind all diese Materialien unter Verschluss, aber in der Ukraine liegen ganz viele Dubletten. Vielleicht hat Putin auch Angst, dass er die Deutungshoheit über die Geschichte verliert. In dem Maß, in dem die Ukraine auch Deutschland zeigt: Schaut mal auf unserer Opfer im Zweiten Weltkrieg, eure Verantwortung besteht nicht nur gegenüber Russland.

Aber ist eine Ukraine, die sich immer stärker an den Westen anbindet, auch eine echte machtpolitische Gefahr für Russland?

Das wird immer angeführt. Aber man versteht nicht, worin diese Bedrohung bestanden habe. Russland ist ja nicht durch die Nato bedroht worden. Mein Eindruck ist eher, dass das vorgeschoben ist. Aber wir wissen es nicht. Ein alternder Herrscher, der sich bedroht und umzingelt fühlt, ist gefährlich. Deswegen muss man im Dialog bleiben und versuchen, solche Ängste ernst zu nehmen.