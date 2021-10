Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Lena Schwelling, 29, und Pascal Haggenmüller, 33, haben sich viel vorgenommen. Sie wollen an die Spitze der baden-württembergischen Grünen aufrücken – und die auf Landesebene erfolgsverwöhnte Partei breiter aufstellen, um dauerhaft mehr Wähler zu erreichen. "Wir haben ein sehr großes Potenzial, unsere Themen wie der Klimaschutz werden immer wichtiger. Wir sind bei Landtagswahlen schon erfolgreich dabei, neue Wählerschichten zu erschließen", sagte Schwelling unserer Stuttgarter Redaktion. "Aber bei der Kampagne zur Bundestagswahl hat die Ansprache vor allem im ländlichen Raum nicht so gut funktioniert." Die Partei müsse daher mit ihrem Angebot stärker in der Fläche des Landes präsent sein.

"Unsere Mitgliedschaft, aber auch unser Personal müssen vielfältiger werden. Wir brauchen mehr Junge, mehr Frauen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund – und mehr Menschen ohne akademischen Hintergrund", ergänzte Haggenmüller. Die Grünen dürften sich nicht auf Akademiker beschränken. "Wir müssen auch für Handwerkerinnen und Handwerker attraktiv werden. Sie sind es, die am Ende die Klimawende vor Ort in die Tat umsetzen müssen."

Daneben dürfte noch ein weiterer Gedanke eine Rolle spielen: Um dauerhaft an der Regierung zu bleiben, muss es der Ökopartei perspektivisch gelingen, die Wähler, die der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann als Person anspricht, auch nach dessen für 2026 angekündigtem Rückzug an sich zu binden. Bei der Landtagswahl im März hatten die Grünen mit dem Slogan "Grün wählen für Kretschmann" 32,6 Prozent der Stimmen erzielt, bei der Bundestagswahl waren sie in Baden-Württemberg auf 17,2 Prozent gekommen. Zwischen beiden Ergebnissen klafft eine Riesenlücke.

Und dann gibt es noch die Rathäuser und die Kommunalwahlen. Die OB-Wahlen in ihren Hochburgen Stuttgart und Freiburg waren für die Grünen ein Desaster, in vielen Gemeinderäten geben weiter Freie Wähler und Christdemokraten den Ton an. Für das Duo ein Ansporn: "Lasst uns in den nächsten Jahren dieses Thema nach vorne stellen und ein Rathaus nach dem anderen begrünen!", schreibt Schwelling in ihrer Bewerbung. "2024 sind Kommunalwahlen, 2025 Bundestags- und 2026 Landtagswahlen: Wir müssen Strukturen aufbauen, damit wir drei Jahre in Folge liefern können. Wir müssen in der Fläche als Partei noch viel stärker werden, damit der Klimaschutz von Oberderdingen bis Isny, von Freiburg bis Heidelberg funktioniert", sagt Haggenmüller. Wobei in Heidelberg mit dem parteilosen Eckart Würzner bereits ein ökologisch orientierter Oberbürgermeister regiert. Bei der letzten OB-Wahl 2014 stellten die Grünen an der Neckarstadt keinen eigenen Kandidaten auf.

Auf dem Parteitag am 4./5. Dezember in Heidenheim wollen sich nun Schwelling und Haggenmüller zur Wahl stellen; sie auf dem Ticket des Realo-Flügels, er auf dem der Parteilinken. Die Doppel-Personalie ist zwischen den beiden zentralen Strömungen der Grünen abgesprochen, eine weitere Bewerbung gilt daher als unwahrscheinlich. Die beiden bisherigen Co-Vorsitzenden Sandra Detzer und Oliver Hildenbrand hören auf; Detzer ist in den Bundestag gewählt worden, Hildenbrand in den Landtag. Bei den Landes-Grünen gilt die Trennung von Amt und Mandat.

Schwelling ist in Filderstadt geboren, in Tübingen aufgewachsen und in Ulm zu Hause, wo sie als Geschäftsführerin der Grünen-Gemeinderatsfraktion arbeitet. Von 2015 bis 2019 war sie Landeschefin der Grünen Jugend. Haggenmüller ist in Bretten geboren, in Oberderdingen aufgewachsen und in Stuttgart zu Hause, wo er das Büro einer Landtagsabgeordneten leitet. Er ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Queergrün. Beide sind bereits Mitglied im 21-köpfigen Landesvorstand, jenem Gremium, das im Frühsommer den Plan von Winfried Kretschmann beinahe vereitelt hätte, erneut mit der CDU zu koalieren. Beide argumentierten für die Ampel, Schwelling stimmte in der Sitzung am Ende gegen Grün-Schwarz, Haggenmüller enthielt sich.

Inzwischen haben beide ihren Frieden mit der Entscheidung gemacht. "Ich habe schon dem Koalitionsvertrag zugestimmt, weil er eine sehr grüne Handschrift hat. Es geht seither viel in die richtige Richtung – ich bin positiv überrascht, wie konstruktiv die CDU bislang mitzieht, wie sie dazugelernt hat", sagt Schwelling. "Für Grün-Schwarz spricht das Argument, dass wir für den Klimaschutz auch die Stärke der CDU in den Regionalversammlungen und den Kommunen benötigen", so Haggenmüller. "Es bringt ja nichts, wenn wir in Stuttgart Beschlüsse fällen und die CDU dann vor Ort den Ausbau der Windkraft blockiert."

Überhaupt der Klimaschutz: Für den wollen die designierten Landeschefs auch die Schuldenbremse um eine weitere Ausnahmekomponente erweitern: Nicht nur bei Naturkatastrophen oder sonstigen unvorhersehbaren Krisen sollen neue Schulden möglich sein, sondern auch für nachhaltige Investitionen in den Klimaschutz. "Klimaschutz ist so zentral, dass die Schuldenbremse dem nicht im Weg stehen darf", so Schwelling. Haggenmüller ergänzt: "Es bringt nichts, wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel mit einem ausgeglichenen Haushalt verlieren."