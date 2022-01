Von Julia Lauer

Heidelberg. Ingo Autenrieth ist seit 2020 Chef des Universitätsklinikums Heidelberg im Neuenheimer Feld. Damit leitet der habilitierte Mediziner einen Betrieb mit mehr als 11.000 Mitarbeitern.

Herr Prof. Autenrieth, der Höhepunkt der Omikron-Welle wird für Mitte Februar erwartet. Wie sehr dominiert die Variante schon jetzt Ihren Alltag?

Die Variante dominiert unseren Alltag insofern, als sie praktisch alle neu gemeldeten Fälle in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis verursacht. Noch steigt die Inzidenz, aktuell aber noch langsamer als erwartet. Wir hoffen, dass sie in der nächsten Zeit in ein Plateau übergeht und die Fälle dann zurückgehen.

>>>Hier finden Sie alle bisherigen Folgen des RNZ-Corona-Podcasts<<<

Womit rechnen Sie im Klinikum?

Mit Omikron verhält es sich anders als mit den bisherigen Wellen. Wir sehen einen starken Anstieg der Inzidenzen, aber keinen starken Anstieg der Hospitalisierungen. Die Zahl der Intensivpatienten ist aktuell sogar rückläufig, sie ist niedriger als noch vor vier Wochen.

Vergangene Woche hatten Sie zwei Patienten mit Omikron auf der Intensivstation. Ist dieser Stand noch aktuell?

Die Belegungszahlen verändern sich täglich, aber die Größenordnung stimmt. Zudem haben wir noch immer Delta-Patienten auf der Intensivstation. Die Last im Klinikum ist aber mittlerweile anders verteilt: Es befinden sich weniger Corona-Patienten auf der Intensivstation und mehr auf der Normalstation. Auch sind die durch Omikron ausgelösten Erkrankungen meist nicht mehr so schwer wie bei der Delta-Variante. Gegenwärtig sehen wir einen Anstieg von Patienten, die "mit" und nicht notwendigerweise "wegen" Corona in der Klinik aufgenommen werden.

Wie sind Sie vorbereitet, wenn mit der steigenden Inzidenz auch die Hospitalisierungen zunehmen?

Wir haben wöchentlich zwei oder mehrere Sitzungen unserer Taskforce, die die epidemiologische Lage in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis in den Blick nimmt. Wir können mit drei, vier Tagen Vorlauf voraussagen, wie sich die Inzidenz auf die mutmaßliche Hospitalisierung der Patienten, die mit oder wegen Corona ins Krankenhaus kommen, auswirken wird. So passen wir unsere Kapazitäten ständig an und stimmen uns auch mit den anderen Kliniken im Kreis ab.

Ihr Kollege Michael Baumann vom DKFZ warnte kürzlich davor, dass die Triage insbesondere für jene Patienten ein Thema werden könnte, deren Behandlung verschoben wird. Inwieweit ist das ein Thema für Sie?

Wir sind grundsätzlich für alle Szenarien vorbereitet. Eine Triage war bisher nicht notwendig und ist es vor dem Hintergrund der zuletzt rückläufigen Hospitalisierungssituation von Coronapatienten in Deutschland schon gar nicht. Was die anderen Patienten betrifft, ist es aber tatsächlich so, dass wir Behandlungen verschieben mussten und müssen, und auch Personal schichten wir um.

Wie viele Klinikaufenthalte verschieben Sie?

Beispielsweise in der Orthopädie mussten bis zu zehn oder 20 Prozent der Eingriffe verschoben werden, aber wir sind in der Lage, alle dringlichen und wichtigen Behandlungen sowie auch Herzoperationen oder Krebstherapien sofort vorzunehmen. Das geht aber auch nur deshalb, weil Pflegekräfte und Ärzte so engagiert sind.

Drei von vier Kliniken in Deutschland beklagen derzeit überdurchschnittlich hohe Personalausfälle in der Folge von Isolation und Quarantäne. Wie viele Ihrer Mitarbeiter fallen derzeit aus?

Stand heute wissen wir von 145 Mitarbeitenden, die aktuell coronabedingt nicht arbeiten können. Etwas über die Hälfte sind Pflegekräfte.

Die Politik hat Isolierungs- und Quarantänezeiten verkürzt, um insbesondere den Betrieb von Krankenhäusern aufrechtzuerhalten zu können. Hilft das?

Im Moment haben wir noch eine stabile Personalsituation am Klinikum. Unsere Schutzmaßnahmen tragen dazu bei, die Zahl der Infektionen am Klinikum und auch unter den Mitarbeitenden sehr gering zu halten. Aber wenn die Fälle insgesamt stark steigen und damit auch die Zahl der Mitarbeiter in Quarantäne, könnte uns eine Rückkehr nach sieben Tagen bei negativem Schnelltest helfen, um flexibel auf den notwendigen Personalbedarf reagieren zu können. Das wäre ein guter Weg.

Ab welchem Krankenstand ist der Normalbetrieb denn nicht mehr zu gewährleisten?

Das kann man so pauschal nicht sagen. Es hängt vor allem davon ab, welche Bereiche betroffen sind. In früheren Wellen hatten wir schon höhere Krankenstände als derzeit. Ein Stufenplan hilft uns, in wichtigen Bereichen wie der Intensivstation, im OP oder bei der Diagnostik schlagkräftig zu bleiben.

Für Beschäftigte im Gesundheitswesen besteht nun eine Impfpflicht, die zum 15. März greift. Bis dahin müssen sie ihre Impfung oder Genesung nachweisen. Gehen Sie davon aus, dass sich das auf die Personalsituation in Ihrem Haus auswirkt?

Das könnte sich geringfügig auswirken. Soweit wir wissen, sind 90 bis 95 Prozent unserer Mitarbeiter geimpft. Das zeigt, dass das Personal des Uniklinikums ein sehr gutes Verständnis von wissenschaftlicher Evidenz und Universitätsmedizin sowie Verantwortungsbewusstsein hat. Die Personen, von denen wir wissen, dass sie nicht geimpft sind, haben wir angeschrieben und erneut gebeten, die Impfangebote anzunehmen, was auch auf Zuspruch stieß. Deshalb hoffen wir, dass es nur wenige Personen sein werden, für die die Impfpflicht Konsequenzen hat.

Das Josefskrankenhaus in der Weststadt hat zum 1. Januar ein Hausverbot für Mitarbeiter eingeführt, die weder geimpft noch genesen sind. Was dachten Sie, als Sie davon gehört haben?

Wir akzeptieren die Entscheidungen des Einzelnen und halten das Gespräch in dieser Frage für wichtig. Auf der anderen Seite haben wir eine Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitenden und Patientinnen und Patienten und sprechen uns daher klar für Impfungen aus. Es ist auch schwer zu sagen, wir versetzen die Ungeimpften an eine andere Stelle, denn überall braucht es Expertise.

Haben Sie damals gedacht: Das wäre auch ein Weg für uns?

Wir sind einen anderen Weg gegangen: intensive Aufklärung und Gesprächsangebote. Das Gesundheitsamt ist zuständig und entscheidet ab 16. März, was passiert, ob es ein Betretungs- oder ein Beschäftigungsverbot für die ungeimpften Mitarbeiter verhängt.

Die Pflegekräfte sind vielfach diejenigen, die die Last der Pandemie schultern. Wie ist die Stimmung nach zwei Jahren Coronakrise?

Als Klinikchef habe ich außerordentlich hohen Respekt und Wertschätzung für unser Personal. Sicher sind viele nach zwei Jahren pandemiemüde. Doch in schwierigen Situationen versuchen sie stets, Lösungen zu finden und konstruktiv zu sein. Das funktioniert richtig gut. Als Klinikchef bin ich darauf stolz.